5 застарілих тенденцій про їжу, в які не варто вірити

Суворий підрахунок калорій

Коли мова йде про схуднення, часто необхідно зменшити кількість споживаних калорій. Однак підрахунок калорій може швидко перетворитися з корисного на шкідливий. Те саме стосується підрахунку білків, жирів та вуглеводів.

Підрахунок калорій може спричинити або погіршити нездорову одержимість їжею та невпорядковану харчову поведінку.

Дієтолог Джеймі Надо розповів, що часто люди споживають менше 1000 калорій на день, що насправді небезпечно для метаболізму та здатності організму нормально функціонувати.

Це призводить до недоїдання та відчуття втрати контролю над їжею.

Застосування діуретиків і проносних

Діуретики та проносні засоби - це речовини, які можуть тимчасово знизити вагу, позбавляючи тіло води. Деякі люди можуть використовувати їх під час схуднення.

Однак, ці засоби діють на нирки та кишківник. Регулярне застосування проносних і діуретиків може призвести до важких ускладнень. Деякі побічні ефекти включають:

сильне зневоднення

електролітний дисбаланс

нестачі вітамінів

пошкодження органів

зупинка серця

Добавки для схуднення

Дієтичні добавки не регулюються FDA, тому вони часто містять недостатньо перевірені інгредієнти, які можуть мати шкідливий вплив на тіло..

Дослідження показало, що 776 дієтичних добавок, які сприяють зниженню ваги, містили несанкціоновані фармацевтичні інгредієнти, з яких 20% мали один або кілька незатверджених інгредієнтів, що відпускаються за рецептом, 57% містили діуретики, стимулятори та інші заборонені препарати.

Вживання їх у достатньо великих кількостях, щоб призвести до втрати ваги, може спричинити високий кров’яний тиск, інсульт чи серцевий напад.

Детокс дієти

Вони рекламуються як спосіб виведення токсинів, очищення організму та сприяння оздоровленню та зниженню ваги. І ці заяви стосуються не тільки дієт. Багато компаній використовують термін "детокс", щоб продавати свою їжу та харчові добавки споживачам.

Однак, тіло людини може позбуватися токсинів самостійно. Відходи і токсини виводяться з організму через кал, сечу, піт і дихання.

Попри те, що дієта з високим вмістом поживних речовин забезпечить поживними речовинами, на які покладаються шляхи детоксикації вашого організму, такого поняття, як детоксикаційна дієта не існує.

Цукор - головний ворог

Цукор часто називають головним ворогом здоров’я, але насправді проблема не в самому цукрі, а в його надмірному споживанні та типі продуктів, які його містять. Важливо розрізняти природний цукор (який міститься в фруктах, овочах та молочних продуктах) і доданий (додається в оброблені продукти).

Основна проблема - це надмірне споживання доданого цукру, який міститься в солодких напоях, випічці та інших оброблених продуктах. Велика кількість таких цукрів може спричинити набір ваги, розвиток інсулінорезистентності та інших метаболічних захворювань.

Цукор сам по собі не є "вбивцею", і він може бути частиною здорового раціону, якщо споживати його в поміркованих кількостях. Важливо дбати не лише про кількість цукру, а й про баланс усіх нутрієнтів в раціоні, включаючи білки, жири та клітковину, для досягнення здорового способу життя.

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