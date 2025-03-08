5 устаревших тенденций о еде, в которые не стоит верить

Строгий подсчет калорий

Когда речь идет о похудении, часто необходимо уменьшить количество потребляемых калорий. Однако подсчет калорий может быстро превратиться из полезного во вредный. То же самое касается подсчета белков, жиров и углеводов.

Подсчет калорий может вызвать или ухудшить нездоровую одержимость едой и неупорядоченное пищевое поведение.

Диетолог Джейми Надо рассказал, что часто люди потребляют менее 1000 калорий в день, что на самом деле опасно для метаболизма и способности организма нормально функционировать.

Это приводит к недоеданию и ощущению потери контроля над едой.

Применение диуретиков и слабительных

Диуретики и слабительные средства - это вещества, которые могут временно снизить вес, лишая тело воды. Некоторые люди могут использовать их во время похудения.

Однако, эти средства действуют на почки и кишечник. Регулярное применение слабительных и диуретиков может привести к тяжелым осложнениям. Некоторые побочные эффекты включают:

сильное обезвоживание

электролитный дисбаланс

недостатка витаминов

повреждение органов

остановка сердца

Добавки для похудения

Диетические добавки не регулируются FDA, поэтому они часто содержат недостаточно проверенные ингредиенты, которые могут оказать вредное воздействие на тело.

Исследование показало, что 776 диетических добавок, способствующих снижению веса, содержали несанкционированные фармацевтические ингредиенты, из которых 20% имели один или несколько неутвержденных ингредиентов, отпускаемых по рецепту, 57% содержали диуретики, стимуляторы и другие запрещенные препараты.

Употребление их в достаточно больших количествах, чтобы привести к потере веса, может вызвать высокое кровяное давление, инсульт или сердечный приступ.

Детокс диеты

Они рекламируются как способ выведения токсинов, очищения организма и содействия оздоровлению и снижению веса. И эти заявления касаются не только диет. Многие компании используют термин "детокс", чтобы продавать свою пищу и пищевые добавки потребителям.

Однако, тело человека может избавляться от токсинов самостоятельно. Отходы и токсины выводятся из организма через кал, мочу, пот и дыхание.

Несмотря на то, что диета с высоким содержанием питательных веществ обеспечит питательными веществами, на которые полагаются пути детоксикации вашего организма, такого понятия, как детоксикационная диета не существует.

Сахар - главный враг

Сахар часто называют главным врагом здоровья, но на самом деле проблема не в самом сахаре, а в его чрезмерном потреблении и типе продуктов, которые его содержат. Важно различать природный сахар (который содержится во фруктах, овощах и молочных продуктах) и добавленный (добавляется в обработанные продукты).

Основная проблема - это чрезмерное потребление добавленного сахара, который содержится в сладких напитках, выпечке и других обработанных продуктах. Большое количество таких сахаров может вызвать набор веса, развитие инсулинорезистентности и других метаболических заболеваний.

Сахар сам по себе не является "убийцей", и он может быть частью здорового рациона, если потреблять его в умеренных количествах. Важно заботиться не только о количестве сахара, но и о балансе всех нутриентов в рационе, включая белки, жиры и клетчатку, для достижения здорового образа жизни.

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