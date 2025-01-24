5 вундеркіндів, які вважалися справжніми дивами природи та що з ними стало

Вундеркінди - це діти, які з раннього віку демонструють надзвичайні здібності в різних галузях: музиці, математиці, мистецтві чи науці. Їхні таланти часто вражають світ, але доля таких дітей не завжди складається щасливо.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять найвідоміших вундеркіндів, які залишили свій слід в історії.
Вольфганг Амадей Моцарт, один із найвидатніших композиторів усіх часів, проявив свої музичні таланти вже у трирічному віці. До п’яти років він уже грав на клавесині та скрипці, а також створював власні музичні твори. У вісім років Моцарт написав свою першу симфонію, а до 16 років мав у доробку чотири опери та 13 симфоній.
Його батько, Леопольд Моцарт, активно сприяв розвитку таланту сина, організовуючи концертні тури Європою. Проте, попри славу, життя Моцарта було коротким: він помер у 35 років через хворобу, залишивши по собі понад 600 музичних творів. Його музика досі вважається вершиною класичного мистецтва, а його життя залишається натхненням для багатьох.
Блез Паскаль, французький математик, фізик і філософ, ще в дитинстві вражав своїми здібностями. У чотири роки він самостійно вивчив геометрію, а до 16 років написав працю про конічні перерізи, яка вразила навіть Рене Декарта.
Паскаль також винайшов механічний калькулятор, відомий як "паскаліна", який став прообразом сучасних обчислювальних пристроїв. Його внесок у математику, фізику та філософію залишається значним, хоча він помер у 39 років через проблеми зі здоров’ям.
Паскаль також відомий своїми філософськими працями, зокрема "Думками", які вплинули на розвиток європейської думки. Його роботи в галузі гідродинаміки та теорії ймовірностей залишаються актуальними донині.
Кім Ун Йон, корейський вундеркінд, вже у два роки міг розмовляти кількома мовами, а у три роки розв’язував складні математичні задачі. Його IQ становить 210 балів, що зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса.
У віці семи років Кім був запрошений до NASA для виконання наукових розрахунків. Він отримав докторський ступінь з фізики у 15 років, але згодом вирішив повернутися до Кореї, де займається викладанням.
Кім Ун Йон часто говорить про те, що щастя для нього важливіше за славу, і закликає розвивати таланти без тиску з боку суспільства. Його історія нагадує, що геніальність може бути тягарем, якщо її не підтримувати психологічно.
Шакунтала Деві, відома як "людина-комп’ютер", народилася в Індії і вже у трирічному віці демонструвала неймовірні математичні здібності. Вона могла виконувати складні обчислення в умі, включаючи множення багатозначних чисел та витягування коренів.
У 1977 році вона встановила світовий рекорд, перемноживши два 13-значні числа за 28 секунд. Шакунтала Деві також написала кілька книг з математики та нумерології, ставши натхненням для багатьох.
Вона померла у 83 роки, залишивши по собі спадщину, яка доводить, що людський розум може досягати неймовірних висот. Її роботи в галузі математики досі використовуються для навчання та натхнення нових поколінь.
Вільям Джеймс Сайдіс, американський вундеркінд, вже у півтора року міг читати, а до восьми років володів сімома мовами, включаючи власну, вигадану ним мову "вендергуд".
У 11 років він став студентом Гарварду, але згодом вирішив вести самітницький спосіб життя, уникаючи слави. Сайдіс працював на простій роботі, але продовжував займатися наукою. Він помер у 46 років, залишивши по собі численні математичні праці.
Його життя стало прикладом того, як надзвичайні здібності можуть бути одночасно благословенням і прокляттям. Сайдіс також писав філософські твори, які, на жаль, залишилися маловідомими через його ізоляцію від суспільства.
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