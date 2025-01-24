5 вундеркіндів, які вважалися справжніми дивами природи та що з ними стало

Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт, один із найвидатніших композиторів усіх часів, проявив свої музичні таланти вже у трирічному віці. До п’яти років він уже грав на клавесині та скрипці, а також створював власні музичні твори. У вісім років Моцарт написав свою першу симфонію, а до 16 років мав у доробку чотири опери та 13 симфоній.

Його батько, Леопольд Моцарт, активно сприяв розвитку таланту сина, організовуючи концертні тури Європою. Проте, попри славу, життя Моцарта було коротким: він помер у 35 років через хворобу, залишивши по собі понад 600 музичних творів. Його музика досі вважається вершиною класичного мистецтва, а його життя залишається натхненням для багатьох.

Маленький Моцарт (фото: Вікіпедія)

Блез Паскаль

Блез Паскаль, французький математик, фізик і філософ, ще в дитинстві вражав своїми здібностями. У чотири роки він самостійно вивчив геометрію, а до 16 років написав працю про конічні перерізи, яка вразила навіть Рене Декарта.

Паскаль також винайшов механічний калькулятор, відомий як "паскаліна", який став прообразом сучасних обчислювальних пристроїв. Його внесок у математику, фізику та філософію залишається значним, хоча він помер у 39 років через проблеми зі здоров’ям.

Паскаль також відомий своїми філософськими працями, зокрема "Думками", які вплинули на розвиток європейської думки. Його роботи в галузі гідродинаміки та теорії ймовірностей залишаються актуальними донині.

Блез Паскаль (фото: Вікіпедія)

Кім Ун Йон

Кім Ун Йон, корейський вундеркінд, вже у два роки міг розмовляти кількома мовами, а у три роки розв’язував складні математичні задачі. Його IQ становить 210 балів, що зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса.

У віці семи років Кім був запрошений до NASA для виконання наукових розрахунків. Він отримав докторський ступінь з фізики у 15 років, але згодом вирішив повернутися до Кореї, де займається викладанням.

Кім Ун Йон часто говорить про те, що щастя для нього важливіше за славу, і закликає розвивати таланти без тиску з боку суспільства. Його історія нагадує, що геніальність може бути тягарем, якщо її не підтримувати психологічно.

Кім Ун Йон (фото: koreancenter.org.ua)

Шакунтала Деві

Шакунтала Деві, відома як "людина-комп’ютер", народилася в Індії і вже у трирічному віці демонструвала неймовірні математичні здібності. Вона могла виконувати складні обчислення в умі, включаючи множення багатозначних чисел та витягування коренів.

У 1977 році вона встановила світовий рекорд, перемноживши два 13-значні числа за 28 секунд. Шакунтала Деві також написала кілька книг з математики та нумерології, ставши натхненням для багатьох.

Вона померла у 83 роки, залишивши по собі спадщину, яка доводить, що людський розум може досягати неймовірних висот. Її роботи в галузі математики досі використовуються для навчання та натхнення нових поколінь.

Шакунтала Деві (фото: Вікіпедія)

Вільям Джеймс Сайдіс

Вільям Джеймс Сайдіс, американський вундеркінд, вже у півтора року міг читати, а до восьми років володів сімома мовами, включаючи власну, вигадану ним мову "вендергуд".

У 11 років він став студентом Гарварду, але згодом вирішив вести самітницький спосіб життя, уникаючи слави. Сайдіс працював на простій роботі, але продовжував займатися наукою. Він помер у 46 років, залишивши по собі численні математичні праці.

Його життя стало прикладом того, як надзвичайні здібності можуть бути одночасно благословенням і прокляттям. Сайдіс також писав філософські твори, які, на жаль, залишилися маловідомими через його ізоляцію від суспільства.

Вільям Джеймс Сайдіс (фото: Вікіпедія)