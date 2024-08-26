5 упражнений на лестнице для стройных бедер, упругих ягодиц и сжигания калорий

Тренировка на лестнице - это фантастический способ повысить тонус всего тела и четкость мышц. Постоянное изменение высоты заставляет мышцы работать интенсивнее, что приводит к сжиганию калорий, повышает выносливость сердечно-сосудистой системы и укрепляет нижнюю часть тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Выпады

Это упражнение нацелено на ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и пресс, улучшая баланс и стабильность.

Встаньте внизу лестницы, расставив ноги на ширине бедер.

Ступайте одной ногой на вторую или третью ступеньку, опустив тело в выпад.

Убедитесь, что переднее колено остается на одной линии со щиколоткой, а заднее колено опускается до ступеньки.

Чередуйте ноги и делайте по 10-12 повторений.

Выпады (фото: кадр с видео)

Отжимание на лестнице

Отжимание на лестнице прорабатывает грудь, плечи, трицепсы и корпус.

Положите руки на ступеньку на ширине плеч в положение планки. Опустите тело до ступеньки, держа локти под углом 45 градусов.

Выполните от 10 до 15 повторений.

Отжимание (фото: кадр с видео)

Прыжки

Это упражнение на лестнице создает взрывчатую силу в ягодичных мышцах и подколенных сухожилиях, одновременно ускоряя пульс.

Встаньте внизу лестницы, расставив ноги на ширине плеч.

Опуститесь в положение приседания, затем резко прыгните на первую или вторую ступеньку.

Повторите до 10-12 прыжков.

Прыжки по лестнице (фото: кадр с видео)

Приседания на лестнице

Лестничные приседания направлены на трицепсы, плечи и сердцевину, помогая тонизировать верхнюю часть тела.

Сядьте на край ступени, взявшись руками за край. Вытяните ноги перед собой. Опустите тело, согнув локти, держа их близко к бокам.

Нажмите на ладони, чтобы поднять тело в исходное положение.

Выполните от 12 до 15 повторений.

Приседания на лестнице (фото: кадр с видео)

Бег по лестнице

Это упражнение повышает выносливость сердечно-сосудистой системы, тонизируя ноги, ягодичные мышцы и тело.

Разогрейтесь с помощью быстрой ходьбы или легкой пробежки по ровной поверхности в течение пяти-десяти минут.

Найдите лестницу и поднимайтесь по ней как можно быстрее, поднимая колени и раскачивая руки.

Медленно спуститесь, чтобы восстановиться.