5 упражнений на лестнице для стройных бедер, упругих ягодиц и сжигания калорий
Тренировка на лестнице - это фантастический способ повысить тонус всего тела и четкость мышц. Постоянное изменение высоты заставляет мышцы работать интенсивнее, что приводит к сжиганию калорий, повышает выносливость сердечно-сосудистой системы и укрепляет нижнюю часть тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Выпады
Это упражнение нацелено на ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и пресс, улучшая баланс и стабильность.
Встаньте внизу лестницы, расставив ноги на ширине бедер.
Ступайте одной ногой на вторую или третью ступеньку, опустив тело в выпад.
Убедитесь, что переднее колено остается на одной линии со щиколоткой, а заднее колено опускается до ступеньки.
Чередуйте ноги и делайте по 10-12 повторений.
Выпады (фото: кадр с видео)
Отжимание на лестнице
Отжимание на лестнице прорабатывает грудь, плечи, трицепсы и корпус.
Положите руки на ступеньку на ширине плеч в положение планки. Опустите тело до ступеньки, держа локти под углом 45 градусов.
Выполните от 10 до 15 повторений.
Отжимание (фото: кадр с видео)
Прыжки
Это упражнение на лестнице создает взрывчатую силу в ягодичных мышцах и подколенных сухожилиях, одновременно ускоряя пульс.
Встаньте внизу лестницы, расставив ноги на ширине плеч.
Опуститесь в положение приседания, затем резко прыгните на первую или вторую ступеньку.
Повторите до 10-12 прыжков.
Прыжки по лестнице (фото: кадр с видео)
Приседания на лестнице
Лестничные приседания направлены на трицепсы, плечи и сердцевину, помогая тонизировать верхнюю часть тела.
Сядьте на край ступени, взявшись руками за край. Вытяните ноги перед собой. Опустите тело, согнув локти, держа их близко к бокам.
Нажмите на ладони, чтобы поднять тело в исходное положение.
Выполните от 12 до 15 повторений.
Приседания на лестнице (фото: кадр с видео)
Бег по лестнице
Это упражнение повышает выносливость сердечно-сосудистой системы, тонизируя ноги, ягодичные мышцы и тело.
Разогрейтесь с помощью быстрой ходьбы или легкой пробежки по ровной поверхности в течение пяти-десяти минут.
Найдите лестницу и поднимайтесь по ней как можно быстрее, поднимая колени и раскачивая руки.
Медленно спуститесь, чтобы восстановиться.
Бег по лестнице (фото: кадр с видео)
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