5 вистав у театрі Франка, з яких виходиш іншою людиною

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка - це не просто один із найстаріших та найвідоміших театрів столиці, а справжня кузня емоцій та глибинних переживань. Тут створюються вистави, які залишають слід у серці кожного глядача і змушують вийти з театру іншою людиною.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять постановок, які особливо вражають і змінюють сприйняття світу навколо.

"Конотопська відьма"

Вистава “Конотопська відьма”, адаптована за однойменною повістю Г. Квітки-Основ'яненка, занурює глядача в атмосферу козацької доби, розповідаючи історію про містечко Конотоп, його козацьку старшину, а також головних персонажів - сотника Микиту Уласовича Забрьоху, його писаря Прокопа Григоровича Пістряка та відьму Явдоху Зубиху.

Унікальне поєднання класичної української літератури з сучасними театральними тенденціями принесло виставі міжнародне визнання. Кадри з вистави "Конотопська відьма" (фото: ft.org.ua)

Режисер Іван Уривський, один із найбільш яскравих сучасних українських театральних діячів, вніс нове бачення цієї класики, поєднавши її з актуальними театральними трендами.

Його інтерпретація "Конотопської відьми" відзначається креативним підходом, жвавими акторськими performances та вмінням органічно поєднувати народну культуру з сучасними театральними засобами.

Вистава не лише здобула популярність на українських сценах, а й отримала схвальні відгуки на міжнародних театральних фестивалях.

"Безталанна"

Одна з найвідоміших драматичних постановок, створених під керівництвом видатного українського режисера Івана Уривського. У центрі сюжету - класичний любовний трикутник, зображений Іваном Карпенком-Карим через образи Варки, Гната і Софії. Однак завдяки інноваційному підходу Івана Уривського, знайома історія набуває нового, глибокого звучання. Кадри з вистави "Безталанна" (фото: ft.org.ua)

Режисерський погляд на це вічне питання кохання і любові розкриває їхню багатогранність та безмежність, нагадуючи, що справжнє почуття відкривається лише тим, хто готовий пізнати його глибину. Вистава демонструє, як кохання пронизує наше існування.

"Слуга двох панів"

Комедійна вистава, поставлена талановитим режисером Давидом Петросяном, вражає своєю оригінальністю та безліччю захоплюючих комічних ситуацій.

“Слуга двох панів” - це шедевр італійського драматурга XVIII століття Карло Гольдоні (1707-1793). Вперше у своєму остаточному варіанті комедія була представлена трупою Медебака влітку 1749 року в Мілані. Кадри з вистави "Слуга двох панів" (фото: ft.org.ua)

Головний герой, Труффальдіно, подібно до свого автора, усвідомлює, що жити, любити й боротися за своє щастя потрібно саме зараз, у кожну мить, що дарована людині. Адже іншого шансу вже не буде.

"Візит"

Ще одна чудова постановка, створена режисером Давидом Петросяном, є адаптацією культової п'єси швейцарського класика Фрідріха Дюрренматта “Візит старої дами”.

Події вистави розгортаються навколо повернення багатої жінки Глорії до рідного міста, де вона планує помститися за старі образи. Місцеві жителі, охоплені жадібністю і страхом, змушені вибирати між моральністю та особистою вигодою. Петросян майстерно переносить теми п'єси на сучасну сцену, підкреслюючи актуальність конфлікту між людськими прагненнями та етичними нормами. Кадри з вистави "Візит" (фото: ft.org.ua)

Вистава набуває особливої емоційної глибини завдяки чудовій акторській грі Наталії Сумської та Богдана Бенюка. Режисерська майстерність Петросяна робить постановку надзвичайно актуальною. Це не просто спектакль, а потужний культурний досвід, який змушує глядачів задуматися над важливими моральними питаннями.

"Тартюф"

“Тартюф, або Облудник” Мольєра є однією з найвизначніших п'єс театральної історії, яка вже 360 років продовжує залишатися на світових сценах.

Її сюжет добре відомий шанувальникам театру: під виглядом набожності Тартюф проникає в родину багатого пана Орґона. Засліплений його “благочестям”, батько родини стає бездумним виконавцем волі цього лицемірного шахрая, котрий спритно маніпулює ним за допомогою своїх релігійних проповідей. Кадри з вистави "Тартюф" (фото: ft.org.ua)

Ця комедія, яка поєднує дотепність і соціальну гостроту, майстерно викриває лицемірство, показуючи, як легко можна обдурити навіть найвищі моральні принципи.

Режисер-постановник Дмитро Богомазов виводить на сцену класичну історію, роблячи її актуальною та живою для сучасного глядача.