5 крупных астероидов приближаются к Земле: NASA оценило риски

Пять крупных астероидов пролетят мимо Земли между 6 и 12 сентября. Их размеры составляют от 8 до 52 метров. Ближе всего к нашей планете пройдет астероид под названием QF6, он пролетит всего на расстоянии 1,5 млн км.

Что известно об астероидах

Астероид размером с дом под названием JA5 первым приблизится, пролетая мимо планеты 6 сентября. Он пройдет в 5,11 млн км от Земли. Впервые он наблюдался в 2021 году. По данным NASA, астероид примерно 18 м в размере, его можно сравнить с домом.

Два астероида пролетят мимо Земли 8 сентября. Один, который называется QC5, сравнивают с самолетом - его размеры около 25 м, а другой, названный GE, величиной с автобус - 8 м. Астероид, размером с самолет, впервые наблюдали в 2023 году. Он пролетит в пределах 4 млн. км от Земли. Второй астероид впервые был замечен в 2020 году. Он пролетит в 5,7 млн км от планеты.

Второй астероид размером с самолет, QF6, впервые обнаружили в 2023 году, его размер составляет около 52 м. Он пройдет мимо Земли 10 сентября. Он подлетит ближе всего к планете - на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

Пятый астероид также будет размером с автобус и пролетит мимо Земли 12 сентября. Он размером 21 м. Его обнаружили в 2020 году и назвали RT2. На этой неделе он будет пролетать на расстоянии примерно 2,66 млн км от Земли.

Становят ли они угрозу для Земли

По оценке астрономов, ни один из приближающихся к Земле астероидов на этой неделе не будет представлять угрозы.

Объекты считаются "потенциально опасными", когда они приближаются на расстояние 7,4 млн км, но они также должны быть размером больше 149 м. Ни один из ожидаемых на этой неделе астероидов не будет настолько большим.

Как NASA отслеживает эти астероиды

NASA отслеживает астероиды и кометы с помощью информационной панели Asteroid. Эта панель показывает дату сближения, приблизительный диаметр объекта, относительный размер и расстояние от Земли для каждой встречи.

Отметим, что очень опасными для Земли ученые считают астероиды, диаметром больше 1 км. Такие небесные тела называют "убийцами" планет.