5 важных секретов приготовления идеальных дерунов: возьмите на заметку

Секреты приготовления дерунов

1. Для вкусных и идеальных дерунов берите только старый картофель. В нем много крахмала, который придаст форму вашим оладьям. Деруны из молодого картофеля обычно начинают расползаться на сковородке и при замешивании придется добавлять много муки. Это испортит насыщенный вкус.

2. Яйцо в деруны добавлять не обязательно, если крахмала в картофеле достаточно для того, чтобы оладьи не расползались.

3. В настоящие идеальные деруны муку не добавляют. Это придает им совершенно другой вкус и даже оттенок. В селах в деруны муку не кладут, а вот яйца - часто.

Фото: Овощи на деруны нужно тереть только на терке

4. Все овощи на деруны нужно тереть на крупной или мелкой терке. Лук - тоже. Если вы нарежете или пропустите через комбайн, то вкус будет совершенно другой. Выдавите 2-3 зубчика чеснока - это добавит пикантности.

5. Готовьте быстро. Картофель не должен потемнеть или пустить лишний сок - это испортит вкус ваших дерунов. Можно добавить 1-2 ложки сметаны, чтобы картофель не потемнел раньше времени. Натерли, замешали и сразу жарьте.

Рецепт дерунов по-селянски

Картофель -2-3 шт.

Кабачок - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Укроп - 1 пучок

Соль, перец - по вкусу

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - для жарки

Способ приготовления

Возьмите небольшой кабачок, снимите кожуру и натрите его на терке, потом добавьте туда натертую небольшую морковь. Лук натрите на терке и смешайте все овощи.

Отдельно натрите картофель и смешайте его с овощами. Взбейте одно яйцо, выдавите пару зубчиков чеснока и мелко нарезанный укроп.

Все ингредиенты тщательно перемешайте, добавьте соль и перец - по вкусу и начинайте жарить дерны.

Фото: Деруны на сковородке

На разогретую сковороду добавьте масло, дайте нагреться и выкладывайте ложкой деруны. Если картофель и лук дали сок - аккуратно слейте его.

Готовые деруны выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался жир, а потом подавайте к столу со сметаной.

Фото: Готовые деруны