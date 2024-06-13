5 украинских звезд, которых умоляли выступать в России, но они не изменили себе

Группа "Без обмежень"

Группа "Без Обмежень" ни разу не проводила концертов в РФ и не выпускала песни, которые могли бы стать популярными среди россиян. Лидер коллектива Сергей Танчинец назвал две причины такого решения.

"Есть две причины: одна из них - идеологическая, а вторая - практическая. Идеологическая заключается в том, что мы никогда не создавали контент, который там был бы интересным. А вторая практическая - я думал об этом вопросе во времена, когда было модным украинским артистам ездить в Россию", - сказал музыкант.

"Мы тогда были не слишком популярны, и Россия для нас была очень-очень далеко. Я даже не обращал на нее внимание", - добавил он.

Также артист рассказывал о случае, когда группе предложили провести концерт в стране-агрессоре. Заказчиками были люди, у которых родители родом из Винницкой области, однако даже тогда коллектив отказался.

Группа "Без обмежень" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Тартак

Группа "Тартак" также никогда не гастролировала страной-агрессоркой.

"Мне трудно оценивать моих коллег, которые ездят выступать в Россию, потому что я никогда не выступал там. Я осуждаю антиукраинские выступления, появление на концертах, которые носят антиукраинский душок, какие-то концерты ко дню защитника отечества в Кремлевском дворце - такие концерты я осуждаю", - говорил экс-лидер группы Сашко Положинский, который с начала большой войны защищает Украину в рядах ВСУ.

"Тартак" (фото: (facebook.com/TAPTAK))

Ирина Федишин

Приглашали выступать в РФ и певицу Ирину Федишин, но из-за четкой гражданской позиции она отказалась.

"Я не против русского языка, но сразу возникает ассоциация с Россией, а эта тема очень болезненная для нашей страны в связи с тем, что происходит сейчас. Выступать в Россию меня приглашали, и меня это так удивило - зачем туда приглашают Ирину Федишин? Но, безусловно, я отказалась", - уверяла звезда в одном из своих интервью 2019 года.

"У меня своя четкая гражданская позиция", - сказала исполнительница.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

MELOVIN

За выступление в стране-агрессорке MELOVIN обещали высокие гонорары, и он отказался, объясняя это тем, что не поедет в Россию "в интересах сохранения морали".

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Степан Гига

Артист отечественной эстрады Степан Гига говорит, что моментов, когда его приглашали дать концерт в РФ и петь на русском языке, в его творческой жизни было много.

"Не хочу оскорблять моих украинских коллег, но я этого не понимаю, когда украинский артист поет на русском. Чтобы тебя слушали на востоке, ты должен петь на русском. Я никогда не прорывался на Россию, меня это совершенно не интересовало", - говорил Гига.

Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)