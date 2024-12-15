5 українських зірок, які загинули на війні у 2024 році

Петро Великий

У цьому році на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка Петро Великий. Чоловіку було 48 років.

Петро Великий (фото:

Зі слів побратимів Великого - акторів, які теж на передовій, він загинув 15 листопада на Курському напрямку.

Юрій Мелофон

Війна також забрала життя 39-річного музиканта, диджея, автора лейблу Moon Records Юрія Мелофона.

Після початку повномасштабного вторгнення він почав займатися волонтерством, а у серпні 2022 року долучився до транспортування води для жителів Миколаєва, коли російські військові знищили водогін. Пізніше став добровольцем 35-ї бригади.

Юрій Мелофон (фото: instagram.com/lavika)

Юрій загинув на фронті 2 грудня, виконуючи бойове завдання. Однак, на якій саме ділянці фронту - невідомо.

Юрій Мелофон (фото: instagram.com/lavika​​​​​​​)

Пилип Стахов

Боронячи Україну від російських окупантів, загинув чернівецький громадський діяч і музикант Пилип Стахов із позивним Філ.

Він був воїном буковинського підрозділу "Альбін", який входить до 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Пилип Стахов (фото: facebook.com/oblrada.cv.ua)

Із початком війни Пилип став на захист країни. Брав участь у боях на Київщині, під Ізюмом, воював у найгарячіших точках Донбасу. Під час Харківського контрнаступу Філ зі своїм підрозділом звільнив село Велика Комишуваха, що під Ізюмом.

Загинув поблизу селища Нью-Йорк Бахмутського району.

Володимир Антоненко

На фронті у цьому році також загинув український музикант з Одеси Володимир Антоненко, який був членом низки hardcore/screamo гуртів.

Володимир Антоненко (фото: instagram.com/dughousehc)

Яків Ткаченко

14 грудня Україна дізналася про втрату талановитого актора театру та кіно Якова Ткаченка, який героїчно загинув на фронті.

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Він вступив до лав територіальної оборони Дніпра у перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу був у складі 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині.

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

За час своєї служби він двічі зазнав поранення. У 2023 році Яків демобілізувався, але потім вирішив знову повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.