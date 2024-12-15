5 украинских звезд, которые погибли на войне в 2024 году

Петр Великий

В этом году на фронте погиб актер Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Шевченко Петр Великий. Мужчине было 48 лет.

Петр Великий (фото:

По словам собратьев Великого - актеров, которые тоже на передовой, он погиб 15 ноября на Курском направлении.

Юрий Мелофон

Война также унесла жизнь 39-летнего музыканта, диджея, автора лейбла Moon Records Юрия Мелофона.

После начала полномасштабного вторжения он начал заниматься волонтерством, а в августе 2022 года присоединился к транспортировке воды для жителей Николаева, когда российские военные уничтожили водопровод. Позже стал добровольцем 35-й бригады.

Юрий Мелофон (фото: instagram.com/lavika)

Юрий погиб на фронте 2 декабря, выполняя боевое задание. Однако, на каком именно участке фронта - неизвестно.

Юрий Мелофон (фото: instagram.com/lavika)

Филипп Стахов

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб черновицкий общественный деятель и музыкант Филипп Стахов с позывным Фил.

Он был воином буковинского подразделения "Альбин", которое входит в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

Филипп Стахов (фото: facebook.com/oblrada.cv.ua)

С началом войны Филипп стал на защиту страны. Участвовал в боях на Киевщине, под Изюмом, воевал в самых горячих точках Донбасса. Во время Харьковского контрнаступления Фил со своим подразделением освободил село Большая Камышеваха, что под Изюмом.

Погиб вблизи поселка Нью-Йорк Бахмутского района.

Владимир Антоненко

На фронте в этом году также погиб украинский музыкант из Одессы Владимир Антоненко, который был членом ряда hardcore/screamo групп.

Владимир Антоненко (фото: instagram.com/dughousehc)

Яков Ткаченко

14 декабря Украина узнала о потере талантливого актера театра и кино Якова Ткаченко, который героически погиб на фронте.

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

Он вступил в ряды территориальной обороны Днепра в первые дни полномасштабного вторжения. С тех пор был в составе 128 бригады ТрО и участвовал в боях в Донецкой области.

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)

За время своей службы он дважды получил ранения. В 2023 году Яков демобилизовался, но потом решил снова вернуться на фронт в составе Третьей отдельной штурмовой бригады.