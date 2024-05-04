5 українських зірок, які починали кар’єру з "Караоке на Майдані"

Тіна Кароль

Відома поп-діва, якою нині захоплюються мільйони людей, у 2005 році взяла участь у "Караоке на Майдані".

Тетяна Ліберман, хоч і соромилася, але встигла розповісти Кондратюку, що вступила до авіаційного університету.

Вона намагалася справити враження на присутніх своїм співом, і це їй вдалося зробити. Щоправда, перемога майбутній зірці не дісталася.

Віталій Козловський

Нині артист змушений призупинити свою музичну кар'єру і взяти до рук зброю, щоб захищати Україну від окупантів. Однак у своїй безтурботній юності Віталій активно танцював у колективі Руслани Лежичко.

Участь у таких шоу, як "Караоке на Майдані" та "Шанс", стала зірковим часом в його житті.

Макс Барських

У 2007-му тоді ще нікому невідомий Макс Барських намагався підкорити Хрещатик, але безрезультатно.

У 2024 ж році він легко наповнює стадіони, Палац спорту та інші великі концертні майданчики в різних частинах світу.

Дмитро Каднай

На Майдані Барських змушений був змагатися з Дмитром. Нині цей музикант очолює гурт KADNAY, де він співає разом із сином Діми Коляденка, Філіпом.

Ще змолоду хлопець не шукав легких шляхів, виконавши досить складну композицію Queen.

Alina Pash

Часто з'являлася на різних телевізійних талант-шоу і реп-виконавиця Alina Pash.

У 2009 році вона мріяла стати зіркою Хрещатика. Однак доля піднесла їй цікавіший сценарій, який ми зараз бачимо.