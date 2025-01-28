5 українських термальних курортів, які найкраще відвідати саме зимою

Косино

Розташований серед 200-річного дубового гаю на Берегівщині, комплекс "Косино" відомий своїми сучасними басейнами з термальними та прісними водами. Сім різних басейнів дозволяють обрати оптимальний варіант для відпочинку та оздоровлення.

Особливої уваги заслуговують "королівські сауни" та унікальні фонтани-джакузі у формі вина, пива та кави. Тут можна не лише розслабитися, а й зробити яскраві фотографії для соціальних мереж. Комплекс працює цілий рік, тому зимовий візит подарує особливу атмосферу. Після купання в теплих водах приємно прогулятися засніженим парком навколо.

Термальний курорт в Косино (фото: Вікіпедія)

Берегове

Місто Берегове славиться не лише своїми термальними басейнами, а й багатою історією та традиціями виноробства. Тутешні термальні води мають унікальний мінеральний склад, який сприяє оздоровленню опорно-рухового апарату та нервової системи.

Після процедур варто відвідати місцеві виноробні та скуштувати закарпатські вина. Зимовий період додає місту особливого шарму: вузькі вулички, прикрашені снігом, створюють неповторну атмосферу затишку. Берегове - ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати оздоровлення з культурним відпочинком.

Термальний курорт в Берегове (фото: Вікіпедія)

Велятино

Курорт Велятино відомий своїми термальними джерелами, де можна не лише покращити своє здоров’я, а й чудово провести час у комфортних умовах. Тут гостям пропонують різноманітні масажі, ароматерапію та інші процедури, що сприяють розслабленню і відновленню сил.

Зимовий відпочинок у Велятино - це можливість насолодитися теплом термальних вод на фоні засніжених карпатських пейзажів. Після процедур можна відпочити в затишних номерах або скуштувати страви місцевої кухні. Це місце підходить як для сімейного відпочинку, так і для романтичних поїздок.

Термальний курорт в Велятино (фото: Вікіпедія)

Солотвино

Селище Солотвино відоме своїми солоними озерами та термальними джерелами, вода яких за складом нагадує воду Мертвого моря. Завдяки високій концентрації солі, купання тут сприяє покращенню стану шкіри та загальному оздоровленню організму.

Взимку термальні басейни Солотвино особливо привабливі: контраст між холодним повітрям і теплою водою створює неповторні відчуття. Окрім купання, можна відвідати соляні печери, які корисні для дихальної системи. Солотвино - чудовий вибір для тих, хто шукає нетиповий зимовий відпочинок.

Термальний курорт в Солотвино (фото: Вікіпедія)

Ужгород

Комплекс з термальними водами розташований у селі Барвінок, за два кілометри від міста Ужгород. Це дуже мальовниче місце, з якого відкривається чудова панорама Ужгорода та середньо-дунайської низовини. Тут можна насолодитися купанням у термальних басейнах просто неба, навіть коли навколо лежить сніг.

Окрім басейнів, комплекс пропонує сауни, спа-процедури та затишні номери для проживання. Після насиченого дня приємно провести вечір у ресторані комплексу, скуштувавши страви закарпатської кухні. Теплі води, свіже повітря та мальовнича природа сприяють повному розслабленню та відновленню сил.

Термальний курорт в селі Барвінок (фото: go-to.rest)