5 українських суперзірок, які народилися в маленькому селі

Герої нашого сьогоднішнього матеріалу виросли у глухій глибинці, і ніколи не мріяли про славу. Але зараз армія фанів цих зірок перевищує населення їхніх рідних сел.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з українських знаменитостей народився і виріс у сільській місцевості.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія.
Тіна Кароль народилася у селищі Оротукан, розташованому в Магаданській області Росії. Коли їй виповнилося сім років, сім'я перебралася в рідне місто її матері - Івано-Франківськ.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Народна артистка України Софія Ротару народилася у селищі Маршинці Чернівецької області у багатодітній родині. У своєму дитинстві майбутня зірка багато часу проводила, допомагаючи батькам із домашнім господарством та допомагаючи їм торгувати на ринку.
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Легендарний співак Павло Зібров народився в селі Червоне, Вінницькій області. Шкільні роки він провів в Києві, навчаючись у музичній спецшколі-інтернат ім. Лисенко.
Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Культова українська актриса Ада Роговцева народилася в селі Глухів Чернігівської області. У шкільні роки сім’я Ади переїхала в місто Полтаву.
Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
Успішна та популярна сьогодні реперка Alyona Alyona більшу частину свого життя провела в селі. Вона народилася в селищі Капітанівка на Кіровоградщині, а в 13 років із родиною переїхала в Баришівку на Київщині.
Alyona Alyona не соромиться свого походження з села. Навпаки - вважає великою перевагою.
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Нещодавно ми розповідали, що Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая".
Також ми писали про українських зірок, які страждали від алкогольної залежності.