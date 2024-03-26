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5 українських суперзірок, які народилися в маленькому селі

Тіна Кароль і Павло Зібров (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Герої нашого сьогоднішнього матеріалу виросли у глухій глибинці, і ніколи не мріяли про славу. Але зараз армія фанів цих зірок перевищує населення їхніх рідних сел.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з українських знаменитостей народився і виріс у сільській місцевості.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія.

Тіна Кароль

Тіна Кароль народилася у селищі Оротукан, розташованому в Магаданській області Росії. Коли їй виповнилося сім років, сім'я перебралася в рідне місто її матері - Івано-Франківськ.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Софія Ротару

Народна артистка України Софія Ротару народилася у селищі Маршинці Чернівецької області у багатодітній родині. У своєму дитинстві майбутня зірка багато часу проводила, допомагаючи батькам із домашнім господарством та допомагаючи їм торгувати на ринку.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Павло Зібров

Легендарний співак Павло Зібров народився в селі Червоне, Вінницькій області. Шкільні роки він провів в Києві, навчаючись у музичній спецшколі-інтернат ім. Лисенко.

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Ада Роговцева

Культова українська актриса Ада Роговцева народилася в селі Глухів Чернігівської області. У шкільні роки сім’я Ади переїхала в місто Полтаву.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Alyona Alyona

Успішна та популярна сьогодні реперка Alyona Alyona більшу частину свого життя провела в селі. Вона народилася в селищі Капітанівка на Кіровоградщині, а в 13 років із родиною переїхала в Баришівку на Київщині.

Alyona Alyona не соромиться свого походження з села. Навпаки - вважає великою перевагою.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

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