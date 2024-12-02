5 цікавих способів приготувати ефектну яєчню на сніданок

Яєчня - одна з найбільш популярних страв для сніданку, для якої не треба багато інгредієнтів. Однак можна навіть просту яєчню приготувати цікаво.

Скрембл

Скрембл (фото: Freepik)

Скрембл або яєчня-бовтанка стає дедалі більш популярним варіантом приготування яєчні завдяки ніжному кремовому смаку та текстурі. Водночас готувати скрембл неймовірно легко.

Як готувати скрембл

Для того, щоб приготувати яєчню-бовтанку, яйце розбивають одразу на розігріту пательню, не збиваючи його заздалегідь. Масу одразу потрібно перемішати дерев'яною або пластиковою лопаткою, протягом 15 секунд.

Готувати скрембл потрібно на середньому вогні до того стану, коли яйце здається дещо не готовим. Інакше страва може швидко пригоріти.

Яєчня в помідорах

Яєчня в помідорах - ефектний та бюджетний спосіб приготувати сніданок. Для приготування цієї страви необхідні такі продукти:

яйця - 6 шт.

олія - 3 ст. л.

помідори - 6 шт.

чебрець - 1 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати яєчню в помідорах

Важливо обирати великі, цілі та спілі помідори, а також свіжі яйця. Спершу розігрійте духовку до 180 градусів, а форму для випікання змастіть олією.

Помийте помідори, обсушіть їх, зріжте верхівку і виберіть м'якуш та насіння, щоб зробити "горщики". Переверніть томати, переклавши їх на серветку, щоб стік зайвий сік.

Покладіть томати в змащену олією форму для запікання, підсоліть і поперчіть. Запікати томати потрібно протягом 12 хвилин, після чого розбийте в кожен помідор по яйцю.

Після цього яєчня в помідорах запікається протягом 15-20 хвилин. Перед подачею присипте яєчню чебрецем.

Яєчня на панірувальних сухарях

Яєчня на панірувальних сухарях (ілюстративне фото: Pixabay)

Яєчня на панірувальних сухарях, яку також називали смаженицею - стародавні український рецепт, який записали дослідниця Зіновія Клиновецька. Це допомагало запобігти пригорянню страви та надати яєчні легкого аромату і з присмаку хліба.

Для того, щоб приготувати яєчню на панірувальних сухарях, знадобляться такі продукти:

яйця - 2 шт.

цибуля - 1/4 шт.

панірувальні сухарі - 1 ст. л.

масло (жирність 73%) - 30 г

олія - 1 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати яєчню на сухарях

Цибулю потрібно почистити та подрібнити ножем. На холодну пательню потрібно налити олії і покласти приблизно половину масла.

Їх потрібно розігріти на невеликому вогні. Втім, готувати смаженицю на сухарях можна лише з маслом.

Коли масло повністю розтане, рівномірним шаром висипте сухарі. Розбийте на сухарі яйця, по одному. Їх можна залишити цілими або розмішати по пательні.

Посоліть та поперчіть яйця до смаку, присипте подрібненою цибулею. Зверху викладіть решту масла.

Смажте яєчню протягом 5 хвилин, збільшивши вогонь до середнього. Щоб цибуля була м'якою, додатково накрийте пательню кришкою.

Яєчня з грибами та беконом

Яєчня з грибами, шинкою та помідорами - неймовірно ситний варіант для сніданку. Щоб приготувати смачну яєчню з беконом, грибами і помідорами, треба ці продукти:

яйця - 4 шт.

печериці - 300 г

шинка копчена - 250 г

сир - 75 г

помідори - 2 шт.

хліб - 100 г

олія - 4 ч. л.

цибулевий порошок - 1 ч. л.

часник сушений - 1 ч. л.

сіль - до смаку

Як готувати яєчню з грибами та беконом

Наріжте шинку та хліб на кубики, помийте помідори і наріжте їх кубиками такого ж розміру, як шинку. Печериці помийте та наріжте скибками, а сир натріть.

Розігріте 3 ч. л. олії у глибокій пательні на середньому вогні. Вкиньте хліб і обсмажте його до хрусткої скоринки. Перекладіть хлібці на тарілку, а в пательню влийте решту олії.

Викладіть на пательню гриби, шинку, додайте цибульний порошок та сухий часник. Смажте інгредієнти, помішуючи, протягом 5-10 хвилин.

Після цього додайте сухарики та помідори, перемішайте інгредієнти і зробіть в масі чотири заглиблення. Розбийте в кожне по яйцю та присипте яєчню сиром.

Смажте страву протягом 5 хвилин, до готовності нижньої частини яєць. Тоді накрийте пательню кришкою і смажте страву ще 30 секунд.

Запечена яєчня з ковбасками по-французьки

Яєчня по-французьки - вишукана ситна страва, приготування якої вимагає невеликих зусиль. Для цієї страви потрібні такі продукти:

яйця - 4 шт.

капуста кейл - 15 г

ковбаски - 25 г

шинка - 50 г

цибуля - 1/2 шт.

консервована червона квасоля - 50 г

часник - 1 шт.

пармезан - до смаку

базилік - пучок

хліб житній - 2 скибочки

томатна пасата - 150 г

оцет винний червоний - 1 ч. л.

олія оливкова - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати яєчню по-французьки

Спочатку розігрійте духовку до 200 градусів. Підготуйте продукти для яєчні. Ковбаски потрібно нарізати на неширокі кружальця. Шинку наріжте на невеликі шматочки.

Цибулю слід почистити та подрібнити ножем. Квасолю треба промити та обсушити, а капусту та базилік подрібнити ножем. Замість капусти кейл також можна використовувати пекінську капусту або шпинат.

Спочатку інгредієнти потрібно присмажити на пательні на середньому вогні. Спершу обсмажують цибулю та очищений часник протягом 2-3 хвилин.

Потім додайте винний оцет і пасату, готуйте до загустіння соусу. Тоді додайте базилік, капуста кейл та квасолю, підсоліть та поперчіть страву.

Викладіть суміш у форму для запікання двома купками. Зробіть всередині кожної заглиблення та розбийте туди по яйцю. Запікайте яєчню протягом 10-12 хвилин.

Тим часом натріть сир, обсмажте шинку та хліб на пательні. Запечену страву прикрасьте шинкою та натертим сиром, а подавайте яєчню з тостами.