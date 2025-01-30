5 трендових кухонних стільниць, які в 2025 році рекомендують усі дизайнери

Стільниця та фартух в одному дизайні

Один із головних трендів 2025 року - використання стільниці та кухонного фартуха з одного матеріалу. Це створює стильний і гармонійний вигляд кухні. Найчастіше такий ефект досягається за допомогою мармуру або кварцу з виразними прожилками, які плавно переходять зі стільниці на стіну.

Мармур - розкішний та універсальний матеріал, який додає кухні вишуканості. Проте він має один суттєвий недолік - високу пористість, через що вбирає рідини та легко забруднюється. Тому для тих, хто шукає більш практичне рішення, дизайнери радять кварцові поверхні. Вони мають схожий вигляд, але не потребують особливого догляду.

Такий підхід до оформлення кухні не лише естетично привабливий, а й дуже зручний. Без швів та стиків фартух значно легше підтримувати в чистоті, що робить цей тренд ідеальним для сучасного інтер’єру.

Стільниця та фартух виконані в одному дизайні (фото: Quorn Stone)

Темні та виразні відтінки

Темні стільниці у поєднанні з темними меблями - ще одна актуальна тенденція. Вони створюють стильний, сучасний та елегантний інтер’єр. Особливо популярними є чорні та глибокі графітові відтінки, які додають кухні розкішного вигляду.

Експерти радять поєднувати темні стільниці з дерев’яними елементами. Це допомагає пом’якшити темну палітру та додати інтер’єру затишку. Наприклад, чорні кварцові поверхні чудово гармонують із натуральним деревом, створюючи стильний баланс між сучасністю та природністю.

Темні стільниці особливо добре виглядають у просторих кухнях з достатньою кількістю природного світла. Вони додають інтер’єру глибини та індивідуальності, роблячи його більш виразним та дорогим на вигляд.

Темні та виразні відтінки входять у моду (фото: Wren Kitchens)

Природні відтінки та текстури

Зростаючий інтерес до натуральних матеріалів вплинув і на вибір кухонних стільниць. Все більше дизайнерів надають перевагу теплим, природним відтінкам - пісочним, бежевим, теракотовим і навіть мідним. Ці кольори допомагають створити затишну атмосферу та зробити інтер’єр гармонійним.

Окрім кольору, важливу роль відіграють текстури. Сучасні матеріали імітують натуральний камінь, дерево або бетон, додаючи інтер’єру автентичності. Наприклад, кварцові поверхні з імітацією теракотового мармуру або світлого пісковика чудово доповнюють сучасний екостиль.

Цей тренд підкреслює прагнення людей оточувати себе природними матеріалами та створювати інтер’єри, що нагадують про природу. Він ідеально підійде для тих, хто цінує затишок і природну гармонію в оселі.

Природні відтінки входять у тренд (фото: Magnet)

Керамічні поверхні

Керамічні стільниці - ще одна цікава новинка, яка набуває популярності. Вони відрізняються надзвичайною міцністю та стійкістю до пошкоджень. На відміну від мармуру або граніту, кераміка не боїться високих температур, подряпин та ударів.

Такий матеріал ідеально підходить для кухонь, де готується багато їжі. Його можна використовувати навіть у зонах активного приготування, не боячись, що поверхня втратить свій вигляд. Крім того, керамічні стільниці доступні в різних кольорах і фактурах, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для будь-якого стилю кухні.

Хоча кераміка може бути дорожчою за інші матеріали, вона повністю виправдовує свою вартість завдяки своїй довговічності та простоті в догляді. Це чудовий вибір для тих, хто шукає ідеальне поєднання краси та функціональності.

Керамічні поверхні - це практично та елегантно (фото: Future/David Giles)

М’які форми та заокруглені краї

Ще один важливий тренд у дизайні кухонь - плавні лінії та м’які форми. У 2025 році популярності набувають стільниці із заокругленими краями. Вони не лише надають інтер’єру витонченого вигляду, а й роблять простір більш безпечним і комфортним.

Особливо актуальними такі стільниці стають для кухонних островів. Завдяки плавним формам вони виглядають легшими та більш гармонійними в інтер’єрі. Крім того, заокруглені краї дозволяють розмістити більше сидячих місць навколо острова, що особливо зручно для сімейних обідів або дружніх посиденьок.

Такий дизайн чудово підходить для сучасних кухонь, де акцент робиться на комфорт і функціональність. Він дозволяє створити простір, у якому приємно проводити час, готувати та спілкуватися з близькими.

М’які форми та заокруглені краї - тренд 2025 року (фото: Cullifords)