5 трендовых кухонных столешниц, которые в 2025 году рекомендуют все дизайнеры

Столешница и фартук в одном дизайне

Один из главных трендов 2025 года - использование столешницы и кухонного фартука из одного материала. Это создает стильный и гармоничный вид кухни. Чаще всего такой эффект достигается с помощью мрамора или кварца с выразительными прожилками, которые плавно переходят со столешницы на стену.

Мрамор - роскошный и универсальный материал, который придает кухне изысканности. Однако он имеет один существенный недостаток - высокую пористость, из-за чего впитывает жидкости и легко загрязняется. Поэтому для тех, кто ищет более практичное решение, дизайнеры советуют кварцевые поверхности. Они имеют похожий вид, но не требуют особого ухода.

Такой подход к оформлению кухни не только эстетически привлекателен, но и очень удобен. Без швов и стыков фартук значительно легче поддерживать в чистоте, что делает этот тренд идеальным для современного интерьера.

Столешница и фартук выполнены в одном дизайне (фото: Quorn Stone)

Темные и выразительные оттенки

Темные столешницы в сочетании с темной мебелью - еще одна актуальная тенденция. Они создают стильный, современный и элегантный интерьер. Особенно популярны черные и глубокие графитовые оттенки, которые придают кухне роскошный вид.

Эксперты советуют сочетать темные столешницы с деревянными элементами. Это помогает смягчить темную палитру и добавить интерьеру уюта. Например, черные кварцевые поверхности прекрасно гармонируют с натуральным деревом, создавая стильный баланс между современностью и естественностью.

Темные столешницы особенно хорошо смотрятся в просторных кухнях с достаточным количеством естественного света. Они добавляют интерьеру глубины и индивидуальности, делая его более выразительным и дорогим на вид.

Темные и выразительные оттенки входят в моду (фото: Wren Kitchens)

Естественные оттенки и текстуры

Растущий интерес к натуральным материалам повлиял и на выбор кухонных столешниц. Все больше дизайнеров отдают предпочтение теплым, естественным оттенкам - песочным, бежевым, терракотовым и даже медным. Эти цвета помогают создать уютную атмосферу и сделать интерьер гармоничным.

Кроме цвета, важную роль играют текстуры. Современные материалы имитируют натуральный камень, дерево или бетон, добавляя интерьеру аутентичности. Например, кварцевые поверхности с имитацией терракотового мрамора или светлого песчаника прекрасно дополняют современный экостиль.

Этот тренд подчеркивает стремление людей окружать себя природными материалами и создавать интерьеры, напоминающие о природе. Он идеально подойдет для тех, кто ценит уют и природную гармонию в доме.

Природные оттенки входят в тренд (фото: Magnet)

Керамические поверхности

Керамические столешницы - еще одна интересная новинка, которая приобретает популярность. Они отличаются чрезвычайной прочностью и устойчивостью к повреждениям. В отличие от мрамора или гранита, керамика не боится высоких температур, царапин и ударов.

Такой материал идеально подходит для кухонь, где готовится много пищи. Его можно использовать даже в зонах активного приготовления, не боясь, что поверхность потеряет свой вид. Кроме того, керамические столешницы доступны в различных цветах и фактурах, что позволяет подобрать идеальный вариант для любого стиля кухни.

Хотя керамика может быть дороже других материалов, она полностью оправдывает свою стоимость благодаря своей долговечности и простоте в уходе. Это отличный выбор для тех, кто ищет идеальное сочетание красоты и функциональности.

Керамические поверхности - это практично и элегантно (фото: Future/David Giles)

Мягкие формы и закругленные края

Еще один важный тренд в дизайне кухонь - плавные линии и мягкие формы. В 2025 году популярность приобретают столешницы с закругленными краями. Они не только придают интерьеру изящный вид, но и делают пространство более безопасным и комфортным.

Особенно актуальными такие столешницы становятся для кухонных островов. Благодаря плавным формам они выглядят более легкими и гармоничными в интерьере. Кроме того, закругленные края позволяют разместить больше сидячих мест вокруг острова, что особенно удобно для семейных обедов или дружеских посиделок.

Такой дизайн отлично подходит для современных кухонь, где акцент делается на комфорт и функциональность. Он позволяет создать пространство, в котором приятно проводить время, готовить и общаться с близкими.

Мягкие формы и закругленные края - тренд 2025 года (фото: Cullifords)