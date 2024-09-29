5 трендів, що набирають популярність: наймодніші аксесуари, взуття та одяг сезону

Замшева сумка

У трендах на осінь 2024 року щільно закріпилися речі, сумки та взуття із замші. Як відомо, існує натуральна та штучна замша. Це матеріал нового покоління, який зовні і на дотик схожий на натуральну замшу, а виготовлений з поліестеру на основі натуральної бавовни.

Наймодніша сумка на осінь (фото: instagram.com/nurbilenyavuzer)

І якщо ви вже маєте у своєму гардеробі замшевий піджак або взуття, зверніть увагу на сумки із замші - особливо у коричневих відтінках та великого розміру. Вони цього сезону на піку популярності.

Замшеві сумки у тренді (фото: instagram.com/anoukyve)

Коричневі речі та аксесуари

Незважаючи на те, що в трендах на осінь щільно закріпився шляхетний відтінок бургунді, коричневий уже наступає йому на п'яти. Особливо це стосується шоколадних відтінків. Більше того, його навіть називають новим чорним. Цей колись непопулярний колір раптово став одним із найбажаніших серед модниць.

Акцент на коричневому светрі (фото: instagram.com/sylviemus_)

Це може бути костюм, що складається з вельветових спідниці та жакету або якась акцентна деталь в образі, наприклад, сумка чи взуття.

Коричневі total look як ніколи популярні (фото: instagram.com/robinreetz, instagram.com/sobalera)

Аксесуари під шкіру пітона

Ще один тренд осені 2024 року - взуття та аксесуари з тваринним або, як його ще називають, анімалістичним принтом. Якщо вам не дуже подобається леопардовий чи коров'ячий, вибирайте взуття та сумки під шкіру крокодила.

Сумки під шкіру крокодила (фото: instagram.com/sylviemus_, instagram.com/sobalera)

Мінімалістичне взуття

У трендах на осінь 2024 року мінімалістичне та практичне взуття: без ланцюгів, страз, заклепок, намистин та іншого різноманітного декору, який був популярний у модниць декілька років тому. Що стосується кольорових рішень, зверніть увагу на чорний, сірий, білий, коричневий - без різнокольорових моделей та химерних дизайнів.

Це можуть бути класичні лофери, балетки, туфлі Мері Джейн, клоги. А для більш прохолодних днів пригляньте ботильйони з квадратними носками.

Взуття на осінь - максимально просте і зручне (фото: instagram.com/brittanybathgate)

Куртка діда

Ще один тренд осені 2024 року - куртка в стилі кантрі, яку ще називають "робочою" або utility, а деякі модниці курткою діда. Вона може бути укороченою та подовженою, а також стьобаною. Її характерна відмінність - комір контрастного кольору.

Трендова куртка кантрі (фото: instagram.com/nurbilenyavuzer)

Для стильного повсякденного образу одягайте прямі джинси, светр та куртку кантрі. Доповнять лук замшеві лофери до куртки.

Стиль кантрі також у тренді (фото: instagram.com/lucywilliams02)