5 трендов, набирающих популярность: самые модные аксессуары, обувь и одежда сезона

Замшевая сумка

В трендах на осень 2024 года плотно закрепились вещи, сумки и обувь из замши. Как известно, существует натуральная и искусственная замша. Это материал нового поколения, который внешне и на ощупь похожий на натуральную замшу, а изготовлен из полиэстера на основе натурального хлопка.

Самая модная сумка на осень (фото: instagram.com/nurbilenyavuzer)

И если вы уже имеете в своем гардеробе замшевый пиджак или обувь, обратите внимание на сумки из замши - особенно в коричневых оттенках и большого размера. Они в этом сезоне на пике популярности.

Замшевые сумки в тренде (фото: instagram.com/anoukyve)

Коричневые вещи и аксессуары

Несмотря на то, что в трендах на осень плотно закрепился благородный оттенок бургунди, коричневый уже наступает ему на пятки. Особенно это касается шоколадных оттенков. Более того, его даже называют новым черным. Этот некогда непопулярный цвет внезапно стал одним из самых желанных среди модниц.

Акцент на коричневом свитере (фото: instagram.com/sylviemus_)

Это может быть костюм, состоящий из вельветовых юбки и жакета или какая-то акцентная деталь в образе, например, сумка или обувь.

Коричневые total look как никогда популярны (фото: instagram.com/robinreetz, instagram.com/sobalera)

Аксессуары под кожу питона

Еще один тренд осени 2024 - обувь и аксессуары с животным или, как его еще называют, анималистичным принтом. Если вам не очень нравится леопардовый или коровий, выбирайте обувь и сумки под кожу крокодила.

Сумки под кожу крокодила (фото: instagram.com/sylviemus_, instagram.com/sobalera)

Минималистичная обувь

В трендах на осень 2024 года минималистичная и практичная обувь: без цепей, страз, заклепок, бусин и другого разнообразного декора, который был популярен у модниц несколько лет назад. Что касается цветовых решений, обратите внимание на черный, серый, белый, коричневый - без разноцветных моделей и вычурных дизайнов.

Это могут быть классические лоферы, балетки, туфли Мэри Джейн, клоги. А для более прохладных дней присмотрите ботильоны с квадратными носками.

Обувь на осень - максимально простая и удобная (фото: instagram.com/brittanybathgate)

Куртка деда

Еще один тренд осени 2024 - куртка в стиле кантри, которую еще называют "рабочей" или utility, а некоторые модницы курткой деда. Она может быть укороченной и удлиненной, а также стеганной. Ее характерное отличие - воротник контрастного цвета.

Трендовая куртка кантри (фото: instagram.com/nurbilenyavuzer)

Для стильного повседневного образа надевайте прямые джинсы, свитер и куртку кантри. Дополнят лук замшевые лоферы в тон к куртке.

Стиль кантри также в тренде (фото: instagram.com/lucywilliams02)