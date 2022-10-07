5 травм дитинства, які руйнують ваші дорослі стосунки. Яка ваша?

Наше дитинство і стосунки з батьками безпосередньо впливають на дорослі взаємини з партнерами. Особливо, якщо ці відносини були травматичними.

Про це розповіла психолог Ірина Федоришин.

За словами спеціаліста, найкраще такі травми пропрацьовувати в терапії.

Гіперопікаючі батьки, що позбавили дитину права вибору і самостійності.

Значима фігура (батько чи мати) залишила дитину, сім'ю, відсутність контакту з ним.

Емоційно нестабільні батьки, відчуття, що життя підступне, незакрита потреба в безпеці.

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