5 травм дитинства, які руйнують ваші дорослі стосунки. Яка ваша?

Наше дитинство і стосунки з батьками безпосередньо впливають на дорослі взаємини з партнерами. Особливо, якщо ці відносини були травматичними.
Про це розповіла психолог Ірина Федоришин.
Таку травму наносять емоційно холодні, критикуючі батьки, з постійним несприйняттям дитини.
Наслідки:
Емоційно нестабільні батьки, відчуття, що життя підступне, незакрита потреба в безпеці.
Наслідки:
Значима фігура (батько чи мати) залишила дитину, сім'ю, відсутність контакту з ним.
Наслідки:
Гіперопікаючі батьки, що позбавили дитину права вибору і самостійності.
Наслідки:
Критикуючі батьки, постійне знецювання, порівняння з кимось, приниження.
Наслідки:
За словами спеціаліста, найкраще такі травми пропрацьовувати в терапії.
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