5 травм детства, разрушающих ваши взрослые отношения. Какая ваша?

Наше детство и отношения с родителями оказывают непосредственное влияние на взрослые отношения с партнерами. Особенно если эти отношения были травматическими.
Об этом рассказала психолог Ирина Федоришин.
Такую травму наносят эмоционально холодные, критикующие родители, с постоянным неприятием ребенка.
Последствия:
Эмоционально нестабильные родители, ощущение, что жизнь коварна, незакрытая потребность в безопасности.
Последствия:
Значимая фигура (отец или мать) оставила ребенка, семью, отсутствие контакта с ним.
Последствия:
Гиперопекающие родители, лишившие ребенка права выбора и самостоятельности.
Последствия:
Критикующие родители, постоянное знецирование, сравнение с кем-то, унижение.
Последствия:
По словам специалиста, лучше такие травмы прорабатывать в терапии.
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