5 "традицій" на Святвечір, які церква забороняє робити
Святвечір перед Різдвом - дуже важливий час у християнській традиції. З часом до цього дня додалося чимало народних звичаїв, які не відповідають духу християнства або взагалі суперечать церковним правилам. Деякі з них можуть бути навіть заборонені церквою. Що не варто робити в один з найважливіших днів року?
Які "традиції" на Святвечір забороняє церква, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Ворожіння
Вважається, що в ніч на Святвечір відчиняються "ворота" до світу духів, тому багато хто використовує ворожіння. Наприклад, ворожіння на заміжжя, фінансовий успіх чи урожай.
Церква категорично забороняє такі практики, адже вони пов'язані з окультизмом і недовірою до Божого промислу. Замість цього варто звертатися до молитви та покладатися на Божу волю.
Використання магічних обрядів
Багато хто помилково вірить, що у Святвечір необхідно виконувати певні ритуали для "захисту" дому чи родини, наприклад, обсипати кути житла маком чи пшеницею, окроплювати воду з таємними замовляннями.
Такі обряди мають язичницьке коріння і суперечать християнській вірі. Церква вчить, що справжній захист людина отримує через молитву, святу воду та благословення.
"Знаки долі"
Існує повір'я, що в ніч на Різдво важливо уважно спостерігати за знаками: хто став першим гостем у хаті, які чути звуки чи що наснилося у різдвяну ніч, адже вони ніби визначають долю на рік уперед.
Церква застерігає від таких вірувань, оскільки це забобони, що відволікають від справжньої суті свята - народження Спасителя.
Алкоголь до святкової вечері
Хоча Святвечір є родинним святом, деякі люди дозволяють собі надмірне споживання алкоголю, щоб "задобрити" духів чи відзначити закінчення посту.
Однак церква закликає до помірності та нагадує, що вечеря цього дня - це передусім духовна подія, а не привід для веселого застілля.
Надання магічного значення стравам
У багатьох регіонах існують повір'я, що певні страви на Святвечір мають магічну силу. Наприклад, кутя може "притягувати" багатство, а узвар - здоров'я.
Церква застерігає від таких інтерпретацій, адже їжа в цей вечір має символічне значення і є частиною традиції, а не магічним інструментом.
А які ще є заборони?
Крім того, існують заборони на продукти, які мають бути на столі у Святвечір.
- Заборонені м'ясні та молочні продукти, оскільки 24 грудня - останній день Різдвяного посту.
- Не можна лихословити, заздрити, пліткувати, бажати зла іншим та сваритися з близькими під час підготовки до Святвечора або під час вечері.
- Не варто також відмовляти у допомозі нужденним та бідним. Не можна залишати голодними тих, у кого немає їжі.
- Усі веселощі та пишні святкування варто перенести на наступний день - 25 грудня.
Раніше ми писали про те, чи варто засмучуватися, якщо доводиться зустрічати Різдво на самоті.
А ще розповідали про те, що не можна робити за столом на Святвечір.
Під час написання матеріалу були використані джерела: ugcc.ua, vatican.va, pomisna.info, duh.org.ua, catholicnews.org.ua.