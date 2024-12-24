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5 "традицій" на Святвечір, які церква забороняє робити

Вівторок 24 грудня 2024 17:20
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5 "традицій" на Святвечір, які церква забороняє робити Які "традиції" на Святвечір заборонені церквою (фото: instagram.com/ukrainiansinbodru)
Автор: Анна Шиканова

Святвечір перед Різдвом - дуже важливий час у християнській традиції. З часом до цього дня додалося чимало народних звичаїв, які не відповідають духу християнства або взагалі суперечать церковним правилам. Деякі з них можуть бути навіть заборонені церквою. Що не варто робити в один з найважливіших днів року?

Які "традиції" на Святвечір забороняє церква, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Ворожіння

Вважається, що в ніч на Святвечір відчиняються "ворота" до світу духів, тому багато хто використовує ворожіння. Наприклад, ворожіння на заміжжя, фінансовий успіх чи урожай.

Церква категорично забороняє такі практики, адже вони пов'язані з окультизмом і недовірою до Божого промислу. Замість цього варто звертатися до молитви та покладатися на Божу волю.

Використання магічних обрядів

Багато хто помилково вірить, що у Святвечір необхідно виконувати певні ритуали для "захисту" дому чи родини, наприклад, обсипати кути житла маком чи пшеницею, окроплювати воду з таємними замовляннями.

Такі обряди мають язичницьке коріння і суперечать християнській вірі. Церква вчить, що справжній захист людина отримує через молитву, святу воду та благословення.

"Знаки долі"

Існує повір'я, що в ніч на Різдво важливо уважно спостерігати за знаками: хто став першим гостем у хаті, які чути звуки чи що наснилося у різдвяну ніч, адже вони ніби визначають долю на рік уперед.

Церква застерігає від таких вірувань, оскільки це забобони, що відволікають від справжньої суті свята - народження Спасителя.

Алкоголь до святкової вечері

Хоча Святвечір є родинним святом, деякі люди дозволяють собі надмірне споживання алкоголю, щоб "задобрити" духів чи відзначити закінчення посту.

Однак церква закликає до помірності та нагадує, що вечеря цього дня - це передусім духовна подія, а не привід для веселого застілля.

Надання магічного значення стравам

У багатьох регіонах існують повір'я, що певні страви на Святвечір мають магічну силу. Наприклад, кутя може "притягувати" багатство, а узвар - здоров'я.

Церква застерігає від таких інтерпретацій, адже їжа в цей вечір має символічне значення і є частиною традиції, а не магічним інструментом.

А які ще є заборони?

Крім того, існують заборони на продукти, які мають бути на столі у Святвечір.

  • Заборонені м'ясні та молочні продукти, оскільки 24 грудня - останній день Різдвяного посту.
  • Не можна лихословити, заздрити, пліткувати, бажати зла іншим та сваритися з близькими під час підготовки до Святвечора або під час вечері.
  • Не варто також відмовляти у допомозі нужденним та бідним. Не можна залишати голодними тих, у кого немає їжі.
  • Усі веселощі та пишні святкування варто перенести на наступний день - 25 грудня.

Раніше ми писали про те, чи варто засмучуватися, якщо доводиться зустрічати Різдво на самоті.

А ще розповідали про те, що не можна робити за столом на Святвечір.

Під час написання матеріалу були використані джерела: ugcc.ua, vatican.va, pomisna.info, duh.org.ua, catholicnews.org.ua.

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