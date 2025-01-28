5 страв на китайський Новий рік, щоб залучити щастя і успіх

Вечеря в китайський Новий рік - одна з головних традицій святкування Східного Нового року, коли вся родина збирається разам. Щоб приготувати вечерю на святковий стіл, виділяють кілька днів, а всі страви на китайський Новий рік мають символічне значення.

Про те, що заведено готувати на китайський Новий рік, щоб в наступному році супроводжувала удача, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Фаршировані млинці



Фаршировані млинчики до китайського Нового року (фото: wikipedia.org, User: Mrudit161187)

Фаршировані млинчики - традиційна страва до Східного Нового року в деяких частинах Китаю. Через те, що ці рулетики є традиційною стравою до Східного Нового року або ж Свята Весни, млинці отримали назву "весняні роли".

Такі млинчики можуть бути солодкими або солоними; перші часто з начинкою з червоної квасолевої пасти, а другі зазвичай готують з овочами. Перед смаженням на сковороді або у фритюрі їх повністю загортають.

Раніше в Китаї рулетики з млинців вважалися сезонною їжею, яку споживали навесні - для начинки використовували овочі нового, весняного сезону.

Втім, не менш популярні різновиди з м'ясом, особливо зі свининою. Щоб приготувати "весняні роли" з тонкого тіста роблять рулетики циліндричної форми, наповнюють їх овочами, м'ясом або чимось солодким, а потім обсмажують.

Локшина довголіття



Локшина довголіття (фото: wikipedia.org, User: Peachyeung316)

Локшина довголіття символізує тривале і щасливе життя їдця та уособлює одне з новорічних бажань. Відповідно до свого значення, локшина довголіття значно довша за звичайну макаронні вироби.

Найчастіше локшину довголіття подають у мисці, іноді обсмаживши після відварювання. Крім цього, цю страву готують не лише на Східний Новий рік, а й на Дні народження. За традицією кухар не може розрізати локшину, і кожне "пасмо" має бути з'їдене цілим.

Рисовий пиріг



Рисовий пиріг (фото: wikipedia.org)

Цей незвичний липкий рисовий пиріг називається "няньгао". Значення назви пов'язано з новорічним побажанням - з кожним роком ставати кращим або отримати підвищення.

Рисовий пиріг на Східний Новий рік готується з клейкого рису, цукру, каштанів, іноді з додаванням листя лотоса. Це поширена страва, яка з'явилася на святковій вечері в південних китайських сім'ях напередодні Нового року

Хоча рисовий пиріг можна їсти в будь-який день року, традиційно він найбільш популярний під час китайського Свята Весни. Вважається, що їсти "няньгао" в цю пору року приносить удачу, оскільки назва десерту є омонімом до слів "вищий рік" або "рости з кожним роком", тобто означає побажання добробуту і багатства.

Пельмені



Пельмені (фото: wikipedia.org)

Пельмені - традиційна страва, яку їдять на півночі Китаю напередодні китайського Нового року. Водночас на півдні Китаю дуже мало людей подають пельмені як вечерю на Свято Весни.

Приготування пельменів на Східний Новий рік не відрізняється від звичного - фарш (свинину, курятину, яловичину, креветки тощо) разом з овочами загортають в еластичний коржик з тіста. Найпоширеніші способи приготування пельменів у Китаї - варіння, приготування на пару і смаження.

Риба



Ціла риба - традиційна страва до китайського Нового року (фото: Freepik)

Новорічна трапеза за місячним календарем майже ніколи не минає без риби, яку готують цілою. Ціла риба надає вражаючого вигляду святковому столу, а також символізує багатство. Тому приготування такої риби є своєрідним побажанням "нехай у вас буде достаток з року в рік".

Зазвичай рибу готують на пару у стилі, відповідному до регіону Китаю, в якому вона подається. У Ханчжоу це може бути короп, який готується на пару, а потім занурюється в негустий солодкий оцтовий соус.

У південній китайській провінції Гуандун рибу подають политу соєвою та кунжутною олією і прикрашену пучком імбиру, чилі та цибулі шалот, або ж з більш насиченим ароматом імбиру, чорної квасолі та кінзи.