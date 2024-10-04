5 способів, які зменшать кислотність ґрунту

Кислі ґрунти ускладнюють садівництво і вирощування городніх культур, адже майже всі рослини надають перевагу нейтральним ґрунтам. Але можна зменшити кислотні властивості ґрунту.

Коли розкислити ґрунт

Розкислення ґрунту проводять навесні та восени. Найкращим періодом вважається осінь - тоді відбувається реакція нейтралізації. Навесні рекомендують вносити мінеральні добрива. Але після сильного розкислення не варто вносити мінеральні добрива.

Перед цим необхідно точно встановити рівень кислотності на кожній ділянці, адже він може відрізнятися локально.

Для цього використовують лакмусовий папірець або pH-метром, на те, як ростуть рослини, орієнтуватися не варто - на врожайність впливають багато факторів, а не лише кислотність.

Також використовують народний метод - реакцію з настояним листям смородини. Листя смородини або вишні заливають окропом, чекають охолодження, а потім вкидують земляну грудочку. Нейтральний ґрунт забарвлює воду в синій колір, слабокислий - в зелений, а кислий - в червоний.

Кислі ґрунти слід розкислювати 1 раз на 3-4 роки, а слабокислі - 1 раз на 5-8 років. Крім цього, час від часу необхідно вносити 1-1,5 кг доломітового борошна або вапна на 10 м кв., щоб підтримувати нейтральний рівень кислотності.

Розкислення ґрунтів проводять восени та навесні (ілюстративне фото: Freepik

Як розкислити ґрунт

Вирощування кислотостійких культур

Якщо вже є кислим, особливо якщо кислими є як поверхневі, так і нижні ґрунти, вплив можна зменшити шляхом вирощування кислотостійких культур і пасовищ.

Однак підкислення продовжуватиметься, попри використання кислотостійких рослин, якщо не будуть застосовані інші варіанти для покращення кислотності ґрунту та запобігання подальшому підкисленню.

Внесення вапняку

Найпоширеніший спосіб підвищити pH ґрунту - додати в нього вапняковий порошок. Вапняк діє як нейтралізатор ґрунтової кислоти і складається або з карбонату кальцію та магнію, або з карбонату кальцію.

Найкраще вносити вапно восени, а навесні обрати інший метод, щоб не зашкодити рослинам в майбутньому.

Існує декілька видів вапняних добрив: мелений вапняк (містить магній), гашене та негашене вапно. Гашене вапно, яке отримують методом додавання води до негашеного вапна, досить активно нейтралізує кислотність ґрунту.

Внесення доломітового борошна

Доломітове борошно - ще один дієвий варіант розкислити ґрунт. Як і мелений вапняк, доломітове борошно складається з карбонату кальцію та карбонату магнію, але магнію в складі більше. Цей метод, на відміну від використання вапняку, можна застосовувати навесні.

Внесення золи

Зола вважається радше добривом, аніж засобом для розкислення ґрунт. Вона ефективна для нейтралізації слабокислих ґрунтів, якщо її вносити у великій кількості, але не більше 1 кг на 10 кв. м. До того ж використовувати слід березову золу - вона багата на фосфор та калій.

Внесення крейди

Крейда нейтралізує кислотність ґрунту, водночас її дія дещо м'якша, аніж вапна. Однак крейди, яку вносять в подрібненому вигляді, треба використовувати менше, ніж доломітового борошна.

Щоб розкислити 10 кв. м піщаного ґрунту, радять вносити 1 кг карбонату кальцію без домішок. Для такої ж площі суглинистого або глинистого ґрунту треба 3 кг речовини.

Також враховують ефективність речовини: негашене вапно та крейда - найбільш активні речовини для нейтралізації кислого ґрунту. Активність доломітового борошна складає 90%, а золи - 80%.