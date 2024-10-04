5 способов, которые уменьшат кислотность почвы

Кислые почвы затрудняют садоводство и выращивание огородных культур, ведь почти все растения предпочитают нейтральные почвы. Но можно снизить кислотные свойства почвы.

Когда раскислить почву

Раскисление почвы производят весной и осенью. Лучшим периодом считается осень - тогда происходит реакция нейтрализации. Весной советуют вносить минеральные удобрения. Но после сильного раскисления не следует вносить минеральные удобрения.

Перед этим необходимо точно установить уровень кислотности на каждом участке, так как он может отличаться локально.

Для этого используют лакмусовую бумажку или pH-метром, на то, как растут растения, ориентироваться не стоит - на урожайность влияют многие факторы, а не только кислотность.

Также используют народный метод - реакцию с настоянными листьями смородины. Листья смородины или вишни заливают кипятком, ждут охлаждения, а затем вбрасывают земляной комочек. Нейтральная почва окрашивает воду в синий цвет, слабокислый - в зеленый, а кислый - в красный.

Кислые почвы следует раскислять 1 раз в 3-4 года, а слабокислые -1 раз в 5-8 лет. Кроме этого, иногда необходимо вносить 1-1,5 кг доломитовой муки или извести на 10 м кв., чтобы поддерживать нейтральный уровень кислотности.

Раскисление грунтов проводят осенью и весной (иллюстративное фото: Freepik

Как раскислить почву

Выращивание кислотостойких культур

Если уже кислым, особенно если кислыми являются как поверхностные, так и нижние почвы, влияние можно уменьшить путем выращивания кислотоустойчивых культур и пастбищ.

Однако подкисление будет продолжаться, несмотря на использование кислотостойких растений, если не будут применены другие варианты для улучшения кислотности почвы и предотвращения дальнейшей подкисления.

Внесение известняка

Самый распространенный способ повысить pH почвы - добавить в него известняковый порошок. Известняк действует как нейтрализатор почвенной кислоты и состоит либо из карбоната кальция и магния, либо из карбоната кальция.

Лучше всего вносить известь осенью, а весной выбрать другой метод, чтобы не повредить растениям в будущем.

Существует несколько видов известковых удобрений: молотый известняк (содержащий магний), гашеная и негашеная известь. Гашеная известь, получаемая методом добавления воды к негашеной извести, достаточно активно нейтрализует кислотность почвы.

Внесение доломитовой муки

Доломитовая мука - еще один действенный вариант раскислить почву. Как и молотый известняк, доломитовая мука состоит из карбоната кальция и карбоната магния, но магния в составе больше. Этот способ, в отличие от использования известняка, можно использовать весной.

Внесение золы

Зола считается скорее удобрением, чем средством для раскисления почвы. Она эффективна для нейтрализации слабокислых почв, если вносить ее в большом количестве, но не более 1 кг на 10 кв. м. К тому же использовать следует березовую золу - она богата фосфором и калием.

Внесение мела

Мел нейтрализует кислотность почвы, одновременно ее действие несколько мягче, чем извести. Однако мел, который вносят в измельченном виде, нужно использовать меньше, чем доломитовой муки.

Чтобы раскислить 10 кв. м песчаной почвы, советуют вносить 1 кг карбоната кальция без примесей. Для такой же площади суглинистого или глинистого грунта нужно 3 кг вещества.

Также учитывают эффективность вещества: негашеная известь и мел - наиболее активные вещества для нейтрализации кислой почвы. Активность доломитовой муки составляет 90%, а золы - 80%.