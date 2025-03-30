5 сирів, які допоможуть вам залишатись здоровими. Ви здивуєтесь, який з них перший

Як обирати сир?

Вибираючи сир, який містить лише молоко, сіль, сичуг і бактеріальні культури, ви можете бути впевнені, що обираєте продукт найкращої якості. Такий сир багатий поживними речовинами, оскільки є відмінним джерелом білка, необхідного для побудови і відновлення тканин і м'язів.

Він містить кальцій, який важливий для здоров'я кісток і зубів. Кальцій, що міститься в сирі, легко засвоюється організмом, що робить його важливим елементом раціону, особливо дітей, підлітків, вагітних жінок і людей похилого віку. Сир також містить вітаміни групи B, вітаміни A і D, а також такі мінерали, як фосфор, цинк і селен. Однак слід бути обережними з вживанням сиру, оскільки це висококалорійний продукт.

Тому краще їсти його в помірних кількостях, якщо ви намагаєтеся схуднути або дбаєте про свою струнку фігуру. Багато сирів, особливо жовті сири, також містять багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину в крові та збільшити ризик серцевих захворювань.

У деяких сирах також багато натрію, що може сприяти підвищенню артеріального тиску. Однак людям з непереносимістю лактози слід уникати певних видів сиру. Сир може бути частиною здорового харчування, але лише якщо ми вибираємо правильні види та споживаємо його в помірних кількостях. Так який же вибрати?

Які сири найкорисніші?

Сири з меншим вмістом жиру та натрію та більшим вмістом білка, кальцію та інших поживних речовин вважаються кориснішими.

Рікотта

Має низький вміст жиру та натрію порівняно з іншими видами сиру. Він багатий білком, кальцієм, фосфором, вітамінами групи В і цинком. Він також містить вітамін А.

Моцарелла

Має нижчий вміст насичених жирів порівняно з іншими сирами. Це хороше джерело білка та кальцію, а також містить вітаміни групи В.

Козячий і овечий сири

Мають високу харчову цінність. Вони містять більше цинку, заліза і марганцю, ніж коров'яче молоко. Вони багаті вітамінами і мінералами.

Тверді сири (Пармезан, Пекоріно, Гауда)

Якщо споживати їх у помірних кількостях, є хорошим джерелом кальцію. У них менше води і вони більш компактні, що полегшує їжу.

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