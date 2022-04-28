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5 сильных фильмов о мужестве и отваге украинцев для поднятия боевого духа

Кадр из фильма "Война химер"
Автор: Дмитрий Войналович

Украина на протяжении веков переживала многочисленную агрессию и попытки отнять у людей самое ценное – свободу. Но украинский народ был и есть непокоренным: за независимость мы будем бороться до последнего!

Styler совместно с мэдисервисом MEGOGO сделали подборку украинских фильмов, в которых изображена мужественная борьба сыновей и дочерей Украины.

Мати апостолів

Драматическая лента, которую снял режиссер Заза Буадзе. В центре фильма – реальные события, происходившие на востоке Украины в 2014-2015 годах.

София узнает, что самолет ее сына, который ушел на войну – сбит. Волнуясь за него, она без колебаний отправляется на его поиски. Ей безразлично, насколько это может быть опасно. Прибыв на место, Софии особо не помогают с информацией: никто не знает, выжил ли сын, попал ли в плен. Но женщина намерена найти его любой ценой.

Черкаси

Еще один военный фильм по реальной истории. Украинский тральщик под названием "Черкассы" блокируют в бухте озера Донузлав российские оккупанты. Не смотря ни на что, корабль не спускает украинского флага и оказывает героическое сопротивление захватчикам. В течение фильма зрители также знакомятся ближе с командой "Черкасс" - выходцами из разных областей Украины, каждый из которых показывает свою смелость и преданность родине.

Некоторые сцены были сняты при участии военных и во время обучения ВМС, чтобы показать события более реалистично.

Війна химер

Документальная картина, снятая участниками описанных событий. В центре сюжета пара: парень и девушка, которые становятся участниками военных событий на востоке Украины. Здесь их пути несколько разделяются линией фронта: он идет добровольцем и попадает в Иловайский котел, а она путешествует по разбитым городкам. Переживут ли они ужасы войны вместе? Смогут ли начать жизнь с чистой страницы?

Чорний ворон

"Черный ворон" – именно так называют холодноярского отамана Ивана. Во времена нашествия коммунистической власти 1920-х Иван организует борьбу против большевиков. Одна из самых драматичных страниц истории Украины об ожесточенной борьбе украинских повстанцев с оккупантами, которые пытаются уничтожить все украинское на своем пути.

Фильм снят по одноименной книге-бестселлеру Василия Шкляра. Главную роль исполнил актер Тарас Цымбалюк.

Захар Беркут

Копродукция США и Украины о Захара Беркута, знаменитого героя повести Ивана Франко. Режиссером с украинской стороны стал Ахтем Сеитаблаев.

В ХІІІ веке Хан Бурунда вместе с Монгольской ордой наводит страх на всех, кто ему попадается на пути. И когда он решает остановиться передохнуть у подножия Карпатских гор – за дело решают взяться братья Беркуты. Охотники спасают пленных, из-за чего теперь Хан хочет жестоко отомстить. Однако Захара Беркута и его народ не пугает гнев врага. Но не все так просто: ситуацию осложняет сын старейшины, который влюбляется в дочь монгольского боярина.

Смотрите также 6 фильмов о военных событиях прошлого, которые покажут, как тогда люди переживали страшные события.

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