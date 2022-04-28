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5 сильних фільмів про мужність і відвагу українців для підняття бойового духу

Кадр з фільму "Війна химер"
Автор: Дмитрий Войналович

Україна упродовж віків переживала численну агресію та спроби відняти в людей найцінніше – свободу. Але український народ був і є нескореним: за незалежність ми будемо боротися до останнього!

Styler спільно з медісервісом MEGOGO зробили добірку українських фільмів, в яких зображена мужня боротьба синів і доньок України.

Мати апостолів

Драматична стрічка, яку зняв режисер Заза Буадзе. В центрі фільму – реальні події, що відбувалися на сході України в 2014-2015 роках.

Софія дізнається, що літак її сина, який пішов на війну – збитий. Хвилюючись за нього, вона без вагань вирушає на його пошуки. Їй байдуже, наскільки це може бути небезпечно. Прибувши на місце, Софії особливо не допомагають з інформацією: ніхто не знає, чи вижив син, чи потрапив у полон. Але жінка має намір знайти його будь-якою ціною.

Черкаси

Ще один воєнний фільм за реальною історією. Український тральщик під назвою "Черкаси" блокують в бухті озера Донузлав російські окупанти. Не дивлячись ні на що, корабель не спускає українського прапора і чинить героїчний опір загарбникам. Впродовж фільму глядачі також знайомляться ближче з командою "Черкас" – вихідців з різних областей України, кожен з яких показує свою сміливість та відданість батьківщині.

Деякі сцени було знято за участі військових і під час навчання ВМС, аби зобразити події більш реалістично.

Війна химер

Документальна картина, яка знята учасниками описаних подій. У центрі сюжету пара: хлопець і дівчина, які стають учасниками воєнних подій на сході України. Тут їхні шляхи дещо розділяються лінією фронту: він йде добровольцем і потрапляє в Іловайський котел, а вона подорожує розбитими містечками. Чи переживуть вони жахи війни разом? Чи зможуть розпочати життя з чистої сторінки?

Чорний ворон

"Чорний ворон" – саме так називають холодноярського отамана Івана. В часи навали комуністичної влади 1920-х, Іван організовує боротьбу проти більшовиків. Одна з найдраматичніших сторінок історії України про запеклу боротьбу українських повстанців з окупантами, які намагаються знищити все українське на своєму шляху.

Знято картину за однойменною книжкою-бестселером Василя Шкляра. Головну роль виконав актор Тарас Цимбалюк.

Захар Беркут

Копродукція США та України про Захара Беркута, славнозвісного героя повісті Івана Франка. Режисером з українського боку став Ахтем Сеїтаблаєв.

В ХІІІ столітті Хан Бурунда разом із Монгольською ордою наводить страх на всіх, хто йому трапляється на дорозі. Та коли він вирішує зупинитися перепочити у підніжжя Карпатських гір – за справу вирішують взятися брати Беркути. Мисливці рятують полонених, через що тепер Хан хоче жорстоко помститися. Однак Захара Беркута і його народ не лякає гнів ворога. Але не все так просто: ситуацію ускладнює син старійшини, що закохується в дочку монгольського боярина.

Дивіться також 6 фільмів про воєнні події минулого, які покажуть, як тоді люди переживали страшні події.

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