Эти 5 сигналов покажут, что этого мужчину нужно забыть и отпустить: он вам точно не подходит

В начале отношений обычно недостатки или странное поведения партнера не так сильно заметны. И можно оказаться рядом с эмоционально недоступным партнером или тем, кто регулярно нарушает ваши границы.

Кажется, что нужно узнать человека получше и принимать ваши различия. Но со временем становится понятно - вы просто связались с неподходящим вам человеком. Психологи выделили пять сигналов, которые должны вызвать у женщины желание поставить точку.

Критика и попытки изменить

Мужчина говорит в начале отношений, что любит блондинок, а вы брюнетка. И предлагает вам перекраситься. Или советует пойти в спортзал, одеваться скромнее, начинает сравнивать с другими женщинами. Или совсем печально - регулярно заговаривает о кардинальной смене внешности.

Уходите от такого человека как можно быстрее, так как недовольство будет расти, а вы начнете терять себя. Тем более, что мужчине нужны не лично вы, а какой-то придуманный образ.

Нежелание проводить время вместе

Ваши отношения у мужчины находятся не в начале списка приоритетов. Поэтому на все предложения куда-то сходить вместе вы часто слышите о встрече с друзьями, о помощи родным по хозяйству, о срочных деловых встречах и так далее.

Если у мужчины катастрофически нет времени на свидание с партнершей, то это говорит не о постоянной занятости, а о нежелании встречаться и планировать общий досуг. При этом, такой мужчина может появиться на вашем пороге без предупреждения и заставляет бросить все планы, чтобы провести вместе время.

Нарушение личных границ

Ваш партнер любит приехать к вам ночью без предупреждения и увести вас на свидание, зная, что вам рано вставать? Или приходит на ваши посиделки с подругами, чтобы увидеть вас хоть на минуту?

Это выглядит очень романтично со стороны, но на самом деле - это нарушение ваших личных границ. В будущем такие поступки тянут за собой ревность, запреты и непринятие ваших личных планов.

Внимательный и романтичный мужчина обычно спрашивает - как будет удобно вам и можно ли вас навестить поздно вечером.

Эмоциональная недоступность

Холодные и отстраненные мужчины, как правило, привлекают женщин. Они редко говорят, что скучают, не признаются в своих чувствах, не особо интересуются жизнью партнерши и при этом часто задумчивы, и печальны.

А переживания такой мужчина часто выливает в истериках, резких всплесках агрессии, раздражительности.

Не питайте иллюзий, что вы сможете утешить, расшевелить или вернуть в жизни этого печального человека. Все его чувства надежно погребены под слоями детских и взрослых травм и комплексов. И справиться с этим они смогут только тогда, когда сами примут такое решение.

Внутренний дискомфорт

Если женщина чувствует, что рядом с мужчиной не может расслабиться ни на секунду. Она все время "держит спину" и контролирует каждое сказанное слово. Или же чувствует непонятную дрожь в разных частях тела и напряжение - это очень важный сигнал.

При рассказах о нем подруги вздыхают, с родителями знакомить его не хочется и даже наедине - напряженность.

Тело подает вам четкий сигнал, что вы рядом с неподходящим мужчиной. Мозг эту информацию еще не обработал. Доверяйте своему телу.