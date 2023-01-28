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5 щоденних звичок, які шкодять вашому серцю: попередження кардіолога

Звички, які шкодять серцю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Щоденні звички можуть здаватися нам буденними і нешкідливими, але вони день за днем шкодять нашому серцю.

Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталія Іванюк.

Нестача фізичної активності

Причина тромбозу може критися в малорухливому способі життя. Замість "залипання" в екрані почніть вносити більше активності, хоча б піші прогулянки.

Нездорова їжа (фастфуди, снеки, напівфабрикати)

Така "дієта" призводить до дефіцитних станів в організмі, не вистачає мікроелементів та вітамінів.

Перенасичення сіллю, некорисними жирами.

Такі звички можуть викликати хвороби серця та судин (наприклад, інфаркти, інсульти).

Алкоголь і нікотин

Це пряма отрута для серця та судин. Може розвинутися ішемічна хвороба серця.

Стрес

В першу чергу шкодить всьому організму тим, що виробляє гормон кортизол. А він впливає на серцево-судинну систему, змушуючи серце працювати швидше.

Порушення режиму сну

Це не дає вам можливості повноцінно відновитись. Є десятки досліджень та експериментів, що доводять важливість повноцінного відпочинку.

"Хвороби серця важко лікуються, провокують тяжкі ускладнення і найчастіше призводять до трагічного кінця", - резюмувала медик.

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