Як зберегти молодість та свіжість після 40 років: головні секрети

Чому правильне зволоження важливе після 40

Доктор Джефф Розенберг розповів, що з віком тіло не так ефективно утримує воду, шкіра стає тоншою, спричиняючи додаткову втрату води. Також функція нирок природним чином знижується, тобто зневоднення стає більш поширеним, навіть якщо ми не відчуваємо спраги.

Коли організм недостатньо гідратований, все сповільнюється: травлення, обмін речовин, кровообіг і навіть робота мозку. Зневоднення також прискорює ознаки старіння, знижуючи еластичність шкіри. Правильне зволоження допомагає підтримувати тонус шкіри, підтримує роботу органів і стабільний рівень енергії, дозволяючи залишатися активними і відчувати бадьорість.

Почніть свій день з електролітів, а не лише з води

Електроліти допомагають організму утримувати воду та покращують ефективність гідратації. З віком натрієво-калієвий баланс змінюється, що робить людей більш схильними до зневоднення.

Вранці випийте склянку води з додаванням щіпки морської солі та лимон.

Обирайте зволожуючі продукти

Зволожуючі продукти забезпечують повільне вивільнення води, водночас надаючи клітковину, антиоксиданти та вітаміни.

Додайте до свого раціону огірки, кавун, апельсини чи зелень.

Пийте воду постійно, а не лише тоді, коли відчуваєте спрагу

Реакція на спрагу слабшає з віком, що робить її ненадійним сигналом для зволоження. Можна тримати біля ліжка або робочого місця пляшку з водою і пити протягом дня.

Встановіть нагадування або використовуйте позначену пляшку води, щоб відстежувати споживання.

Пийте трав’яні чаї для додаткового зволоження та антиоксидантів

Трав’яні чаї забезпечують зволоження та містять сполуки, які борються із запаленням і покращують кровообіг. Замініть одну каву або солодкий напій на трав’яний чай, як-от гібіскус, зелений чай або ромашка.

Основна помилка полягає в тому, що нібито кава та газовані напої зволожують організм, тоді як вони навпаки сприяють зневодненню.

Обмежте вживання алкоголю та кофеїну

Такі напої діють як діуретики, збільшуючи втрату рідини та впливаючи на рівень гідратації. На кожен алкогольний або кофеїновий напій випийте склянку води або іншого напою, що містить електроліт.

Що станеться після достатнього пиття води

Зволоження є ключем до здорового старіння. Дотримуючись цих порад, ви можете очікувати:

шкіра стане гладкою, з меншою кількістю тонких зморшок

виникне більш стабільний рівень енергії протягом дня

покращиться травлення та зменшаться проблеми зі здуттям або закрепами

з'явиться краща рухливість суглобів

Дорослі, які активно займаються спортом, потребують більше споживання води, через підвищену втрату поту. Тому необхідно:

перед тренуванням випийте принаймні пів літра води за 30-60 хвилин до тренування

після тренувань поповнюйте запас рідиною з високим вмістом електролітів, щоб відновити баланс

не забувайте враховувати навколишнє середовище: коли погода дуже спекотна або холодна, ви втрачаєте воду набагато швидше

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