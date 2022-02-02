ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

5 рулонов на ребенка: под Винницей в детсаде родителей просят принести туалетную бумагу

Новина українською →
Винница, Среда 02 февраля 2022 17:42
5 рулонов на ребенка: под Винницей в детсаде родителей просят принести туалетную бумагу Коллаж РБК-Украина: под Винницей в детсаде родителей просят принести туалетную бумагу для детей
Автор: Роман Мирончук

В Винницкой области в детском саду "Журавлик" родителей просят принести по 5 рулонов туалетной бумаги на ребенка, поскольку государство на это не выделяет средства.

Об этом написала мама ребенка, который посещает данное дошкольное заведение, в Facebook-группе "Батьки SOS".

В детсаде заявили, что приобретение бумаги государственными средствами не предусматривается. В подтверждение своих слов женщина показала переписку с родительского чата в Viber-группе.

5 рулонов на ребенка: под Винницей в детсаде родителей просят принести туалетную бумагу

Скриншот

Пользователи сети прокомментировали ситуацию и посоветовали обращаться в управление образования.

  • Звоните в управление образования и поинтересуйтесь ситуацией с вашим садиком по обеспечению туалетной бумагой в том числе. Однажды ребенок пожаловался, что няня в садике (Киев) не дала туалетную бумагу и сказала "подотри руками, на вас не напасешься". Один звонок в управление - и как пошептали. В управлении очень удивились ситуации и заверили, что чего-чего, а бумаги выделялось многовато и такого быть просто не может.
  • Вы серьезно? Так в каждом садике Одесской области.... Везде сдают каждый месяц, на хозяйственные нужды... К сожалению.
  • 5 рулонов до лету какого года хватит? Мы также принесли один рулон в начале учебного года. Или они решили себя еще обеспечить? Вообще так не должно быть, но имеем что имеем.
  • Интересно, и как это считали, что именно 5 рулонов? Почему не 3 или 6?

Напомним, в Киеве няня "успокаивала" малыша прыгая на фитнес-мяче. Поступок женщины вызвал волну негатива в сети.

Мы также писали о том, что в школах Львовской области в столовой унижают детей-льготников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область детский сад
LITE
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер
Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер