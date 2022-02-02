5 рулонів на дитину: під Вінницею у дитсадку батьків просять принести туалетний папір
Колаж РБК-Україна: під Вінницею в дитсадку батьків просять принести туалетний папір для дітей
У Вінницькій області в дитячому садку "Журавлик" батьків просять принести по 5 рулонів туалетного паперу на дитину, оскільки держава на це не виділяє кошти.
Про це написала мама дитини, яка відвідує даний дошкільний заклад, в Facebook-групі "Батьки SOS".
У дитсадку заявили, що придбання паперу державними коштами не передбачається. На підтвердження своїх слів жінка показала листування з батьківського чату в Viber-групі.
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Користувачі мережі прокоментували ситуацію і порадили звертатися в управління освіти.
- Телефонуйте в управління освіти і поцікавтеся ситуацією з вашим садком щодо забезпечення туалетним папером в тому числі. Одного разу дитина поскаржилася, що няня в садку (Київ) не дала туалетний папір і сказала "підітри руками, на вас не напасешся". Один дзвінок в управління - і як пошептали. В управлінні дуже здивувалися ситуації і запевнили, що чого-чого, а паперу виділялося забагато і такого бути просто не може.
- Ви серйозно? Так у кожному садочку Одеської області.... Скрізь здають щомісяця, на господарські потреби... На жаль.
- 5 рулонів до літа якого року вистачить? Ми також принесли один рулон на початку навчального року. Чи вони вирішили себе ще забезпечити? Взагалі так не повинно бути, але маємо що маємо.
- Цікаво, і як це рахували, що саме 5 рулонів? Чому не 3 або 6?
Нагадаємо, у Києві няня "заспокоювала" малюка стрибаючи на фітнес-м'ячі. Вчинок жінки викликав хвилю негативу в мережі.
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