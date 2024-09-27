5 розумних помічників, які допоможуть вам створити резюме мрії

Rezi

Rezi є одним із найкращих інструментів для створення резюме на основі штучного інтелекту. Він має всі необхідні інструменти, щоб допомогти вам створити найкраще резюме, а також безліч функцій, які допоможуть вам його доопрацювати.

Додаток допомагає вам зрозуміти, наскільки добре ви створили своє резюме. Він використовує свій просунутий ШІ-націлювання ключових слів, щоб вирівняти ваше резюме на основі опису вакансії, щоб допомогти вам підвищити ваші шанси на співбесіду.

Після створення резюме вам надаються аналітичні дані на основі штучного інтелекту, щоб зробити його кращим і виділитися з натовпу.

Використовувати Rezi просто, і алгоритми штучного інтелекту виконують всю важку роботу за вас в обмін на кілька вступних даних, що було б корисно для тих, хто не хоче докладати всіх зусиль для виконання роботи.

Існує понад 300 оптимізованих зразків резюме ATS (Applicant Tracking System), які ви можете використовувати як відправну точку, імпортувати свій профіль LinkedIn, використовувати Skill Explorer, щоб виявити відповідні навички на основі вашого досвіду, та відформатувати своє резюме так, як вам подобається.

Крім резюме, ви також можете створювати супровідні листи та навіть заяви про звільнення за допомогою інструмента створення резюме Rezi AI. Ви можете протестувати безкоштовний план або піти ва-банк з тарифом Pro за 29 доларів на місяць або Lifetime за 129 доларів на місяць.

Rezi (фото: Technology Personalized)

Novoresume

Novoresume - ще одна чудова знахідка, яку ви можете вибрати для створення чудового резюме. Відповідно до їх веб-сайту, претенденти, які створювали резюме за допомогою Novoresume, були найняті провідними компаніями, такими як BBC, Google, Apple, Tesla та Airbnb.

Є кілька шаблонів резюме на вибір, і ви знайдете правильний, ґрунтуючись на описі вашої роботи.

У процесі створення резюме Novoresume запропонує рекомендації щодо змісту для покращення тексту. Завдяки передовому ШІ контент вашого резюме належним чином оптимізований та дружній до ATS, і ви можете контролювати кожен розділ резюме для редагування.

Процес створення резюме простий, вам потрібно вибрати шаблон на Novoresume, налаштувати макет, дозволити ШІ зайнятися оптимізацією контенту та завантажити резюме у форматі PDF.

Базова версія трохи обмежена, оскільки містить кілька шрифтів, а опція макету, що налаштовується, доступна тільки в платній версії. При використанні будь-якої преміум-функцій інструмент повідомить вас про них. За допомогою Novoresume ви також можете створювати супровідні листи.

Novoresume (фото: Technology Personalized)

Kickresume

Kickresume використовує найпотужнішу у світі мовну модель, OpenAI GPT-4, щоб допомогти вам заповнити важливі слова у вашому резюме, які ви, можливо, щосили намагаєтеся знайти.

Одна відмінна риса полягає в тому, що він створює майже людські слова та допомагає вам заповнювати контент у вашому резюме, що стосується опису роботи.

Kickresume досить ефективний і гострий, оскільки він може генерувати переконливі описи, резюме та навички для опису роботи.

На вибір пропонується понад 40 шаблонів резюме, які сумісні з ATS та розроблені спеціальною командою HR-професіоналів. Ви можете змінити макет резюме, і є мільйон комбінацій на вибір.

Ви також отримуєте доступ до шаблонів резюме, прийнятих провідними компаніями, такими як Nike, Apple, Facebook і Amazon.

Kickresume також може допомогти вам створити супровідний лист, заяву про звільнення та доступ до віддалених вакансій.

Kickresume (фото: Technology Personalized)

ResumeBuild.ai

Одним із найкращих інструментів для створення резюме на основі ШІ, який ви можете вибрати для початку пошуку роботи, може стати ResumeBuild.ai.

На основі введення даних користувач може згенерувати резюме, яке відповідає опису, даному користувачем, тим самим заощаджуючи час на детальне редагування. Оптимізація ATS чудова, збільшуючи ймовірність того, що ваше резюме буде переглянуто менеджером по найму.

План Pro починається з 29 доларів на місяць, тоді як є довічний план, який коштує 129 доларів одноразово за використання всіх функцій ШІ.

Ви отримуєте доступ до більш ніж 300 шаблонів резюме, і що краще, ви можете шукати шаблони на основі вакансії, на яку ви претендуєте. Ви також можете створювати супровідні листи на основі ШІ та навіть заяви про звільнення.

ResumeBuild.ai (фото: Technology Personalized)

Teal

Один із найкращих інструментів для створення резюме на основі ШІ, який доступний безкоштовно, - це Teal.

Ви можете працювати над своїм резюме з нуля, або прив'язати свій профіль LinkedIn і створити резюме на його основі.

Існує безліч шаблонів резюме на вибір, і ви також можете налаштувати безліч параметрів у шаблоні за своїм смаком.

Використовуючи ШІ, ви також можете створювати резюме, супровідні листи та багато іншого. Подібно до деяких інших опцій, Teal також дає вам оцінку резюме, на яку ви можете подивитися, щоб покращити його якість відповідно до відгуків.

Крім того, система підрахунку балів краща в порівнянні з іншими, оскільки зворотний зв'язок у реальному часі допомагає вам підтримувати формат резюме добре структурованим у міру просування.

На основі опису вакансії ви можете вставити важливі ключові слова у своє резюме за допомогою ШІ, щоб воно виділялося.

Найкраще те, що ви можете створювати та експортувати необмежену кількість резюме безкоштовно. Однак, ви можете вибрати план Teal+, який дає вам необмежене використання за 9 доларів на тиждень.

Teal (фото: Technology Personalized)