5 умных помощников, которые помогут вам создать резюме мечты

Rezi

Rezi является одним из лучших инструментов для создания резюме на основе искусственного интеллекта. Он имеет все необходимые инструменты, чтобы помочь вам создать лучшее резюме, а также множество функций, которые помогут вам его доработать.

Приложение помогает вам понять, насколько хорошо вы создали свое резюме. Он использует свой продвинутый ИИ-таргетинг ключевых слов, чтобы выровнять ваше резюме на основе описания вакансии, чтобы помочь вам повысить ваши шансы на собеседование.

После создания резюме вам предоставляются аналитические данные на основе искусственного интеллекта, чтобы сделать его лучше и выделиться из толпы.

Использовать Rezi просто, и алгоритмы искусственного интеллекта выполняют всю тяжелую работу за вас в обмен на несколько вводных данных, что было бы полезно для тех, кто не хочет прилагать все усилия для выполнения работы.

Существует более 300 оптимизированных образцов резюме ATS (Applicant Tracking System), которые вы можете использовать в качестве отправной точки, импортировать свой профиль LinkedIn, использовать Skill Explorer, чтобы обнаружить соответствующие навыки на основе вашего опыта, и отформатировать свое резюме так, как вам нравится.

Помимо резюме, вы также можете создавать сопроводительные письма и даже заявления об увольнении с помощью инструмента создания резюме Rezi AI. Вы можете протестировать бесплатный план или пойти ва-банк с тариф Pro за 29 долларов в месяц или Lifetime за 129 долларов в месяц.

Rezi (фото: Technology Personalized)

Novoresume

Novoresume - еще одна отличная находка, которую вы можете выбрать для создания отличного резюме. Согласно их веб-сайту, соискатели, создававшие резюме с помощью Novoresume, были наняты ведущими компаниями, такими как BBC, Google, Apple, Tesla и Airbnb.

Есть несколько шаблонов резюме на выбор, и вы найдете правильный, основываясь на описании вашей работы.

В процессе создания резюме Novoresume предложит рекомендации по содержанию для улучшения текста. Благодаря передовому ИИ контент вашего резюме должным образом оптимизирован и дружественный к ATS, и вы можете контролировать каждый раздел резюме для редактирования.

Процесс создания резюме прост, вам нужно выбрать шаблон на Novoresume, настроить макет, позволить ИИ заняться оптимизацией контента и загрузить резюме в формате PDF.

Базовая версия немного ограничена, так как содержит несколько шрифтов, а опция настраиваемого макета доступна только в платной версии. При использовании любой из премиум-функций инструмент уведомит вас о них. С помощью Novoresume вы также можете создавать сопроводительные письма.

Novoresume (фото: Technology Personalized)

Kickresume

Kickresume использует самую мощную в мире языковую модель, OpenAI GPT-4, чтобы помочь вам заполнить важные слова в вашем резюме, которые вы, возможно, изо всех сил пытаетесь найти.

Одна отличительная особенность заключается в том, что он создает почти человеческие слова и помогает вам заполнять контент в вашем резюме, относящийся к описанию работы.

Kickresume довольно эффективный и острый, поскольку он может генерировать убедительные описания, резюме и навыки для описания работы.

На выбор предлагается более 40 шаблонов резюме, которые совместимы с ATS и разработаны специальной командой HR-профессионалов. Вы можете изменить макет резюме, и есть миллион комбинаций на выбор.

Вы также получаете доступ к шаблонам резюме, которые были приняты ведущими компаниями, такими как Nike, Apple, Facebook и Amazon.

Kickresume также может помочь вам создать сопроводительное письмо, заявление об увольнении и доступ к удаленным вакансиям.

Kickresume (фото: Technology Personalized)

ResumeBuild.ai

Одним из лучших инструментов для создания резюме на основе ИИ, который вы можете выбрать для начала поиска работы, может стать ResumeBuild.ai.

На основе ввода данных пользователем он может сгенерировать резюме, которое соответствует описанию, данному пользователем, тем самым экономя время на детальное редактирование. Оптимизация ATS великолепна, увеличивая вероятность того, что ваше резюме будет просмотрено менеджером по найму.

План Pro начинается с 29 долларов в месяц, в то время как есть пожизненный план, который стоит 129 долларов единоразово за использование всех функций ИИ.

Вы получаете доступ к более чем 300 шаблонам резюме, и что еще лучше, вы можете искать шаблоны на основе вакансии, на которую вы претендуете. Вы также можете создавать сопроводительные письма на основе ИИ и даже заявления об увольнении.

ResumeBuild.ai (фото: Technology Personalized)

Teal

И последнее, но не менее важное: один из лучших инструментов для создания резюме на основе ИИ, который доступен бесплатно, - это Teal.

Вы можете либо работать над своим резюме с нуля, либо привязать свой профиль LinkedIn и создать резюме на его основе.

Существует множество шаблонов резюме на выбор, и вы также можете настроить бесчисленное множество параметров в шаблоне по своему вкусу.

Используя ИИ, вы также можете создавать резюме, сопроводительные письма и многое другое. Подобно некоторым другим опциям, Teal также дает вам оценку резюме, на которую вы можете посмотреть, чтобы улучшить его качество в соответствии с отзывами.

Кроме того, система подсчета баллов лучше по сравнению с другими, поскольку обратная связь в реальном времени помогает вам поддерживать формат резюме хорошо структурированным по мере продвижения.

На основе описания вакансии вы можете вставить важные ключевые слова в свое резюме с помощью ИИ, чтобы оно выделялось.

Самое лучшее то, что вы можете создавать и экспортировать неограниченное количество резюме бесплатно. Однако вы можете выбрать план Teal+, который дает вам неограниченное использование за 9 долларов в неделю.

Teal (фото: Technology Personalized)