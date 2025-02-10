5 рослин, які треба першими посадити на городі у березні: буде гарний урожай!

Шпинат

Шпинат є рослиною, яку варто посадити на городі з настанням весни. Він добре витримує зниження температури і може проростати вже при +2°C, що робить його чудовим вибором для березневого посіву.

Перші ніжні листочки можна зривати вже через 3-4 тижні після сходів, додаючи їх у салати чи супи. Ця культура любить сонячні ділянки з родючим ґрунтом, але здатна рости навіть у легкій тіні. Регулярний полив та своєчасне проріджування забезпечують отримання рясного врожаю.

Крім того, шпинат покращує структуру ґрунту і збагачує його органічними речовинами, що корисно для наступних культур. Завдяки швидкому росту та холодостійкості він ідеально підходить для ранньої посадки.

Кріп

Кріп - одна з найневибагливіших культур, яку можна висівати на городі вже на початку весни. Його насіння проростає при температурі +3…+5°C, а сходи витримують заморозки до -6°C. Перші зелені пучки можна зрізати через 30-40 днів після посіву, використовуючи їх для приготування салатів, супів та маринадів.

Кріп любить сонячні місця з легким ґрунтом і помірною вологістю, а також добре росте поруч з іншими культурами. Щоб забезпечити безперервний урожай, варто висівати його кожні два тижні, поступово оновлюючи грядки.

До того ж ця рослина приваблює корисних комах і захищає сусідні культури від шкідників. Завдяки своїй витривалості та корисним властивостям кріп є обов’язковим для ранньої посадки.

Редис

Редис - один із перших овочів, який можна сіяти у відкритий ґрунт вже в березні. Ця культура витримує зниження температури до -5°C і швидко проростає навіть при прохолодній погоді. Завдяки короткому вегетаційному періоду перші коренеплоди можна збирати вже через 18-25 днів після посіву.

Найкраще редис росте на легких, добре дренованих ґрунтах і потребує регулярного поливу для соковитих плодів. Важливо висівати насіння не надто густо, щоб редис не виростав дрібним і деформованим.

Крім того, після збирання врожаю на його місці можна висаджувати інші культури, як-от шпинат або моркву. Це ідеальна культура для тих, хто хоче якнайшвидше отримати перший урожай.

Редис - одна з тих рослин, які саджають навесні однією з перших (фото: Freepik.com)

Морква

Морква - це коренеплід, який добре переносить прохолодну погоду і може бути висіяний у березні. Насіння проростає при +4…+6°C, а молоді сходи витримують заморозки до -4°C, що дозволяє отримати ранній урожай. Найкраще морква росте на легких супіщаних ґрунтах без надлишку азоту, що допомагає уникнути деформації коренеплодів.

Щоб пришвидшити проростання, насіння перед посівом можна замочити у воді або змішати з піском. Важливо не допускати пересихання ґрунту, оскільки нерівномірний полив може спричинити розтріскування коренів. Морква росте повільніше за інші ранні культури, проте її можна збирати вже в червні.

Горох

Горох - одна з найкращих рослин для ранньої весняної посадки, адже він не боїться холодів і добре проростає вже при +4°C. Його насіння можна висівати у відкритий ґрунт одразу після того, як відтане верхній шар землі. Завдяки потужній кореневій системі він не потребує частого поливу, хоча в період цвітіння вологість ґрунту має бути помірною.

Перші зелені стручки дозрівають через 50-60 днів, а молодий горох чудово підходить для свіжих салатів і гарнірів. Важливо вирощувати його на сонячних ділянках та забезпечити опору для витких сортів. Горох також збагачує ґрунт азотом, що покращує родючість для наступних посадок. Його невибагливість та висока користь роблять цю культуру чудовим вибором для першої весняної посадки.