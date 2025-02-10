5 растений, которые нужно первыми посадить на огороде в марте: будет хороший урожай!

Шпинат

Шпинат является растением, которое стоит посадить на огороде с наступлением весны. Он хорошо выдерживает понижение температуры и может прорастать уже при +2°C, что делает его отличным выбором для мартовского посева.

Первые нежные листочки можно срывать уже через 3-4 недели после всходов, добавляя их в салаты или супы. Эта культура любит солнечные участки с плодородной почвой, но способна расти даже в легкой тени. Регулярный полив и своевременное прореживание обеспечивают получение обильного урожая.

Кроме того, шпинат улучшает структуру почвы и обогащает ее органическими веществами, что полезно для последующих культур. Благодаря быстрому росту и холодостойкости он идеально подходит для ранней посадки.

Укроп

Укроп - одна из самых неприхотливых культур, которую можно высевать на огороде уже в начале весны. Его семена прорастают при температуре +3...+5°C, а всходы выдерживают заморозки до -6°C. Первые зеленые пучки можно срезать через 30-40 дней после посева, используя их для приготовления салатов, супов и маринадов.

Укроп любит солнечные места с легкой почвой и умеренной влажностью, а также хорошо растет рядом с другими культурами. Чтобы обеспечить непрерывный урожай, стоит высевать его каждые две недели, постепенно обновляя грядки.

К тому же это растение привлекает полезных насекомых и защищает соседние культуры от вредителей. Благодаря своей выносливости и полезным свойствам укроп является обязательным для ранней посадки.

Редис

Редис - один из первых овощей, который можно сеять в открытый грунт уже в марте. Эта культура выдерживает понижение температуры до -5°C и быстро прорастает даже при прохладной погоде. Благодаря короткому вегетационному периоду первые корнеплоды можно собирать уже через 18-25 дней после посева.

Лучше всего редис растет на легких, хорошо дренированных почвах и нуждается в регулярном поливе для сочных плодов. Важно высевать семена не слишком густо, чтобы редис не вырос мелким и деформированным.

Кроме того, после уборки урожая на его месте можно высаживать другие культуры, такие как шпинат или морковь. Это идеальная культура для тех, кто хочет как можно быстрее получить первый урожай.

Редис - одно из тех растений, которые сажают весной одним из первых (фото: Freepik.com)

Морковь

Морковь - это корнеплод, который хорошо переносит прохладную погоду и может быть высеян в марте. Семена прорастают при +4...+6°C, а молодые всходы выдерживают заморозки до -4°C, что позволяет получить ранний урожай. Лучше всего морковь растет на легких супесчаных почвах без избытка азота, что помогает избежать деформации корнеплодов.

Чтобы ускорить прорастание, семена перед посевом можно замочить в воде или смешать с песком. Важно не допускать пересыхания почвы, поскольку неравномерный полив может вызвать растрескивание корней. Морковь растет медленнее других ранних культур, однако ее можно собирать уже в июне.

Горох

Горох - одно из лучших растений для ранней весенней посадки, ведь он не боится холодов и хорошо прорастает уже при +4°C. Его семена можно высевать в открытый грунт сразу после того, как оттает верхний слой земли. Благодаря мощной корневой системе он не нуждается в частом поливе, хотя в период цветения влажность почвы должна быть умеренной.

Первые зеленые стручки созревают через 50-60 дней, а молодой горох прекрасно подходит для свежих салатов и гарниров. Важно выращивать его на солнечных участках и обеспечить опору для вьющихся сортов. Горох также обогащает почву азотом, что улучшает плодородие для последующих посадок. Его неприхотливость и высокая польза делают эту культуру отличным выбором для первой весенней посадки.