5 родзинок Кам’янець-Подільського: що можна встигнути подивитися за вихідні

Заглибившись у багатовікову історію, Кам’янець-Подільський вражає своїми архітектурними шедеврами, захопливими краєвидами та унікальними культурними пам’ятками. Відкрийте для себе найцікавіші місця цього чарівного міста, які обов'язково варто відвідати за вихідні.

Стіл згоди

Поруч із легендарною Кам'янецькою фортецею розташований цікавий пам’ятник - "Стіл згоди", встановлений у 2001 році під час фестивалю "7 культур". Автором скульптурної композиції є Анатолій Ігнащенко. Центр пам'ятника складається з великого бетонного кола з короною Поділля, що символізує Кам'янець-Подільський.

Навколо нього розташовані сім каменів, які представляють народи, що сприяли формуванню історії та архітектурного обличчя міста: українці, поляки, турки, росіяни, литовці, вірмени та євреї. Окремо від основної композиції знаходиться восьмий камінь, що символізує можливий вплив ще однієї нації на долю Кам'янця-Подільського в майбутньому.

Пам'ятник "Стіл згоди" (Фото: zabytki.in.ua)

Новопланівський міст

Новопланівський міст, збудований у другій половині XIX століття, вражає своєю архітектурною красою. Цей міст, довжиною 149 метрів і з опорами висотою 38 метрів, з’єднує Старе місто з Новим, впираючись у дно Смотрицького каньйону.

З нього відкривається приголомшливий вид на міські пейзажі, Смотрицький каньйон та Кам’янець-Подільську фортецю. Велика кількість фотографій цього чудового краєвиду зроблена саме з Новопланівського мосту.

Новопланівський міст (Фото: Вікіпедія)

Музей мініатюр

Якщо хочете побачити не тільки замок у Кам’янці-Подільському, а й найграндіозніші фортеці України, але не маєте змоги відвідати всі одразу, завітайте до Музею мініатюр. Під час прогулянки Кам’янцем-Подільським цей музей варто відвідати обов'язково.

Ви не зможете швидко оглянути експозицію, адже кожен з 16 макетів заслуговує на окрему увагу через свою деталізацію. Тут ви знайдете мініатюрну версію Кам’янець-Подільських укріплень, зменшену копію Підгорецького замку, модель Білгород-Дністровської фортеці та інші не менш красиві та майстерно зроблені мініатюри.

Музей мініатюр (Фото: castle-museum.info)

Руська Брама

Споруда є частиною фортифікаційного комплексу Старого Кам’янця. Разом зі шлюзом під Замковим мостом та Нижніми польськими воротами, споруда була об’єднана в унікальну гідротехнічну оборонну споруду. Колись осади ворогів відбивались за допомогою вод річки Смотрич.

Під час нападу вода надходила через шлюзи Польської брами в каньйон. Рівень води підіймався і створював водну перешкоду для ворога. Давніше Руська Брама мала 8 веж, але до сьогодення збереглись тільки 4, бо інші були зруйновані часом та повенями. Зараз в комплексі відкрито Музей старовинної зброї.

Руська Брама (Фото: Вікіпедія)

Хрестовоздвиженська церква

На березі річки Смотрич можна побачити невеликий дерев’яний храм. За легендою, заснувати православну церкву запропонував гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Після поранення у Хотинський битві, гетьман проїжджав через Кам’янець-Подільський.

Зауваживши мури фортеці, він подумав, що їхня сила стане міцнішою, якщо крім потужних скель та фортець, їх підпиратиме ще й віра. Тоді він звелів звести церкву з дерева "легку, як молитва". Архітектура храму дуже проста і гармонує з навколишнім пейзажем.

Хрестовоздвиженська церква (фото: Вікіпедія)