5-річний Ваня з Черкащини отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова

"У Івана двобічна сенсоневральна приглухуватість 3-4 ступеню. Дитинка зовсім не розмовляє через порушення слуху, затримується розвиток. Ваня отримує найсучасніші апарати, найновіші гаджети, які підтримують дуже багато функцій. Вані потрібно чути, щоб розмовляти, спілкуватися, йому скоро в школу йти. Фонд Ріната Ахметова зробив велику справу. Дитина буде розвиватися так, як і треба, тільки завдяки апаратам", - каже Галина Іващенко, аутометрист Центру слуху в Києві.

Прийомні батьки мріяли повернути синові слух. Одного дня сусід дізнався в соцмережах та розповів їм про слухопротезування, яке пропонує дітям Фонд Ріната Ахметова.

"Вані потрібно поставити апарати, щоб він розумів не плескання, не рухи, не знаки. Він має чути нашу українську мову, чути батьків, чути гімн України. Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за небайдужість. За те, що допомагає підняти цих діток, щоб вони могли чути, могли розвиватися в українській вільній державі. Я розумію, що на такий крок ми пішли, як батьки. Рінат Ахметов вдвічі більше іде на ці кроки, коли допомагає людям. Я вдячний йому за те, що ці апарати допомагатимуть дитині повноцінно жити. Бажаю йому щастя, здоров’я і Божого благословіння», — каже тато.

"Ванечко, чуєш?" - негучно питає лікарка після встановлення новеньких слухових апаратів. Хлопчик одразу повертається до неї, широко посміхається та киває головою.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Вже 215 хлопчиків і дівчат знову повноцінно чують світ завдяки фонду.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU

За 18 років роботи програми "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей.