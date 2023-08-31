5-летний Ваня из Черкасской области получил современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова

"У Ивана двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-4 степени. Ребенок совсем не разговаривает из-за нарушения слуха, задерживается развитие. Ваня получает самые современные аппараты, новейшие гаджеты, которые поддерживают очень много функций. Ване нужно слышать, чтобы разговаривать, общаться, ему скоро в школу идти .Фонд Рината Ахметова сделал большое дело. Ребенок будет развиваться так, как и надо, только благодаря аппаратам", - говорит Галина Иващенко, аутометрист Центра слуха в Киеве.

Приемные родители мечтали вернуть сыну слух. Однажды сосед узнал в соцсетях и рассказал им о слухопротезировании, которое предлагает детям Фонд Рината Ахметова.

"Они нужно поставить аппараты, чтобы он понимал не хлопанье, не движения, не знаки. Он должен слышать наш украинский язык, слышать родителей, слышать гимн Украины. Спасибо Фонду Рината Ахметова за неравнодушие. За то, что помогает поднять этих деток, чтобы они могли слышать, могли развиваться в украинском свободном государстве… Я понимаю, что на такой шаг мы пошли, как родители… Ринат Ахметов вдвое больше идет на эти шаги, когда помогает людям… Я благодарен ему за то, что эти аппараты будут помогать ребенку полноценно жить. Желаю ему счастья, здоровья и благословения Божия», — говорит папа.

"Ванечка, слышишь?" - негромко спрашивает врач после установки новеньких слуховых аппаратов. Мальчик сразу же возвращается к ней, широко улыбается и кивает головой.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Уже 215 мальчиков и девушек снова полноценно слышат мир благодаря фонду.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

За 18 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.