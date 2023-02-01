5 регіонів РФ проведуть референдум за незалежність. Вже відома дата

Представники 5 регіонів РФ заявили про старт онлайн-референдуму про незалежність від Москви. Ініціативна група уже підготувала відповідний портал для голосування та назвала дату його проведення.

Про те, що відомо про майбутній референдум в РФ, розповідаємо у матеріалі нижче.

Які регіони прагнуть відокремитись

Про бажання відокремитись від Москви оголосили представники Кенігсбергу (Калінінградська область), Інгрії (Санкт-Петербург), Уралу (Єкатеринбург), Сибіру (Новосибірськ) та Кубані (Краснодарський край).

Відповідну заяву зробили представники ініціативних груп під час "Форуму ПостРосії", що проходив увечері 30 січня у приміщенні Європарламенту.

"Ми, представники економічно розвинених та вільних регіонів так званої Росії, заявляємо, що жити в імперії досить, досить іти на поводу в сили, яка перетворює наших дітей на вбивць та гарматне м'ясо. І також грабує наші землі. Час заявити права на незалежність, тому що ми маємо право жити у вільному світі і користуватися всіма тими благами, якими користуються всі нормальні країни. Ми оголошуємо про початок процесу відокремлення та віддалення від Москви", - заявив представник майбутньої незалежної Кубані.

За словами учасників форуму, зараз уже завершується підготовка до онлайн-референдумів. До 16 лютого запустять спеціальний майданчик та сайт для голосування.

Таким уявляють учасники форуму майбутній розподіл РФ на незалежні держави (скриншот)

Чому регіони хочуть відділитись

Представники майбутніх незалежних держав наголошують, що визволившись від влади від Москви, яка веде колонізаторську імперську політику по відношенні до інших регіонів РФ, населення цих територій зможе нарешті розпоряджатись багатствами та природними ресурсами на власну користь.

"Москва злочинно грабує територію так званої РФ. Усі засоби, які отримуються на території РФ, починаючи від фінансів, закінчуючи коштами, які надходять від видобутку ресурсів, йдуть до Москви. Там вони витрачаються на розсуд невеликої групи людей на те, що абсолютно нецікаво для мешканців так званої Російської Федерації", - говорить представник майбутнього незалежного Сибіру.

За його словами, Кремль витрачає гроші на війну проти України, на знищення мирних людей і вбивства дітей.

"Жителі тих регіонів вирушають (на війну. - ред.) у примусовому порядку, як гарматне м'ясо. У багатьох голова забита паршивою пропагандою, яку сіє Москва на території всієї так званої РФ. І тому народи Росії мають звільнитися від цієї окупації. Народи Росії готові заявити про свою незалежність", - говорять ініціатори референдуму.

Які цілі референдуму і коли його проведуть

Основними гаслами референдумів є: "Досить годувати Москву!", "Досить вмирати за Кремль!", "Голосуй за незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!".

Учасники "Форуму вільних народів Росії" прагнуть змінити адміністративну та територіальну структури РФ з метою виокремлення низки незалежних та демократичних держав, що зможуть забезпечити своїм народам гідне життя, добробут і мир.

Також вони наполягають на деколонізації та деімперіалізації. Це дасть можливість різним народам РФ здобути політичну, економічну та культурну незалежність.

Серед бажаних процесів учасники форуму згадали і про депутиніізацію та денацифікації: усі злочини путінського режиму мають бути розслідувані, а їхні організатори та ідеологи мають постати перед трибуналом.

Росія має пройти процеси демілітаризації та денуклеаризації: це зменшить кількість жертв під час падіння диктаторської влади та усуне ризики ймовірного застосування ядерного арсеналу РФ у регіональних конфліктах чи спроб міжнародного тероризму.