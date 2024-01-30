5 речей, які усі забувають прати, хоч повинні це робити

Наматрацник

Змінювати постільну білизну рекомендовано кожного тижня. Однак, багато людей забувають про те, що наматрацник також потрібно чистити.

Робити це не варто так само часто, як і решту білизни, проте закидати чохол до пральної машини рекомендують принаймні раз на місяць.

Однак, якщо ви пускаєте на ліжко домашніх тварин, то робити це можна набагато частіше.

Декоративні подушки

Такі речі варто прати кожні три - шість місяців для того, щоб вони залишалися свіжими та чистими.

Штори

Штори можуть накопичувати пил та бруд, тож здебільшого вам потрібно знімати їх кожного року та обережно і ретельно прати.

Якщо ж ваші штори не можна прати у пральній машинці, вам потрібно обов'язково потрібно протерти їх від пилу.

Ковдри

Багато людей забувають прати ковдри. Робити це варто не рідше, ніж раз на три місяці. Однак, якщо ви виявите, що на ковдрі з'явились плями чи запах, то варто випрати її відразу.

Кухонні предмети

На кухні є багато різноманітних предметів із тканини, які можуть накопичувати всередині чимало бактерій та пилу.

Тому те, що регулярно контактує з їжею, потрібно часто очищати та прати.