5 вещей, которые все забывают стирать, хотя должны это делать

Наматрасник

Менять постельное белье рекомендовано каждую неделю. Однако многие люди забывают о том, что наматрасник также нужно чистить.

Делать это не стоит так же часто, как и остальное белье, однако забрасывать чехол в стиральную машину рекомендуют по крайней мере раз в месяц.

Однако если вы пускаете на кровать домашних животных, то делать это можно гораздо чаще.

Декоративные подушки

Такие вещи следует стирать каждые три - шесть месяцев для того, чтобы они оставались свежими и чистыми.

Шторы

Шторы могут накапливать пыль и грязь, поэтому в основном вам нужно снимать их каждый год и осторожно и тщательно стирать.

Если же ваши шторы нельзя стирать в стиральной машинке, вам нужно обязательно протереть их от пыли.

Одеяла

Многие забывают стирать одеяла. Делать это следует не реже, чем раз в три месяца. Однако если вы обнаружите, что на одеяле появились пятна или запах, то следует постирать его сразу.

Кухонные предметы

На кухне много разнообразных предметов из ткани, которые могут накапливать внутри немало бактерий и пыли.

Поэтому то, что регулярно контактирует с едой, нужно часто очищать и стирать.