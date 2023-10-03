5 речей, які необхідно робити вдома кожну осінь

Постійно підтримувати будинок в чистоті не просто. Тому восени саме час приділити увагу прибиранню будинку, щоб підготуватись до зими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Якщо влітку через подорожі у вас не було можливостей прибирати так часто, як вам хотілося б. То зараз саме час взятися за прибирання у всіх кімнатах.
Пропилососьте та очистьте кожен килим у квартирі, також ретельно вимийте підлогу з використанням мийних засобів. Зверніть увагу й на дезінфекцію ванни чи душової кабіни.
Якщо ви давно не чистили свою духовку, холодильник чи мікрохвильову піч, то зараз саме час це зробити. Все тому, що чиста техніка не тільки більш приємна для користування, але й працюватиме набагато краще та служитиме довше.
Почистьте техніку (фото: Freepik)
Якщо кондиціонер все літо працював на високій потужності, то необхідно замінити у ньому фільтр.
Не забудьте також очистити від пилу і всі вентиляційні отвори, що є у домі.
Спочатку потрібно перевірити, чи на кухні часом не зберігаються протерміновані продукти. Викиньте усі зіпсовані крупи, консерви, приправи та спеції.
Також потрібно протерти у шафах, де зберігаються крупи та спеції.
Миття вікон - ще одна важлива складова генерального прибирання. Для того, щоб досягти найкращого результату, очистіть вікна ззовні та зсередини.
Ви будете здивовані, скільки світла потрапить у вашу кімнату, якщо ваші вікна блищатимуть від чистоти. Переконайтеся, що ви очистили не тільки шибки, але й раму вікон.
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