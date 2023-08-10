5 речей, які не можна зберігати під ліжком, щоб не притягнути проблем

Кожна річ в будинку несе певну енергетику, а тому повинна мати своє місце для зберігання. Є речі, які не можна зберігати під ліжком, щоб не зіткнутися з проблемами в особистому житті і на роботі.

Список речей

Згідно з прикметами, для того, щоб не притягувати до себе проблеми, вкрай не рекомендується у себе під ліжком зберігати такі речі:

предмети, які викликають погані спогади

брудне взуття та непотрібний одяг

штучні рослини

стару та поломану техніку

інші розбиті речі

Всі вони можуть забрати у вас удачу та заблокувати потоки позитивної енергії у будинку.

Важливо, що у приміщенні має бути порядок та вільний простір, щоб енергетичні потоки могли вільно циркулювати. Якщо у вас під ліжком є вільне місце, краще туди покласти постільну білизну, сезонний верхній одяг або взуття та сумки.

Прикмети про ліжко

У світі існує безліч народних прикмет і забобонів про ліжко. Здавна спальне місце вважається найсвятішим простором у будинку. Ось найпопулярніші прикмети:

підкосилася одна з ніжок ліжка, внаслідок чого ви впали - незабаром ви розбагатієте

чхнули, коли застилаєш ліжко - до безсоння

ліжко стоїть упоперек, а не вздовж - до неспокійної ночі

якщо ліжко поставлене спиною до дверей - до смерті

спати головою до дверей і вставати з боку, протилежного до тієї, з якою лягали - прокинутися повним сил і енергії

не можна класти гостей на ліжко подружжя - тому, хто спить, це обіцяє хвороби, а господарям - сварки та розлуку

не можна спати на двох подушках - у подружньому ліжку не повинно бути трьох подушок. Це поставить під загрозу сімейні стосунки і призведе до розставання, вірили наші пращури

пара обов'язково повинна вкриватися однією ковдрою. Якщо ж ви спите під різними - це розлучає вас і може привести до розставання

не можна тримати порожні місткості - такі речі притягують у стосунки байдужість та порожнечу

Що не можна робити в ліжку

Не всі знають, але голки та шпильки несуть енергетику незлагоди. Якщо ці предмети опиняться на вашому ліжку, вони можуть викликати постійні сварки.

Ні в якому разі не можна класти на ліжко "мертві" квіти. Засушені квіти - це джерело мертвої енергії. Якщо вони опиняться на ліжку, то можуть викликати погіршення самопочуття, або ж і взагалі невиліковні хвороби.

Часто люди залишають ліки біля свого ліжка. Але не варто таке робити, бо через це можна часто хворіти. Все тому, що медикаменти біля ліжка чи на ньому асоціюються із хворобою.