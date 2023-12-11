5 речей, які майстри манікюру ніколи не будуть робити зі своїми нігтями

Гризти нігті

Майстер манікюру Крістіна Тран розповіла, що вона ніколи не буде гризти свої нігті. Вона зазначила, що це взагалі не гігієнічно.

"Є багато людей, які неправильно миють руки, особливо під нігтями. Я замислилась, чи люди, які гризуть нігті, справді знають, що вони кладуть до рота. Більшість моїх клієнтів кажуть, що робили це через тривогу", - додала вона.

Дезінфіковані інструменти

Іноді майстри обманюють клієнтів, використовуючи брудні інструменти.

Щоб дізнатися, чи було все продезінфіковано, потрібно просто запитати майстра або мати можливість спостерігати, як вони це роблять.

"Колупатися" в кігтях

За словами майстра, найголовніше, що б вона не робила зі своїми нігтями - це здирати їх.

"Колупання" може спричинити додаткові проблеми, наприклад відкриті рани, виразки, можливу інфекцію чи грибок.

Здирати гель або нарощення

Відшарування гелю забирає шари нігтя. Якщо ви будете робити це неодноразово, це значно послабить ваші природні нігті та потенційно призведе до постійного пошкодження.

"За сім років роботи манікюрним техніком я навчився триматися подалі від багатьох речей. Єдине, чого я ніколи не зроблю зі своїми нігтями, це здерти гель", - сказала Крістіна Тран.

Не робити зволоження рук

Ключовим фактором у догляді за руками є регулярне зволоження рук і нігтів. Існує дуже багато кремів на будь-який смак і гаманець, тому не варто ігнорувати цю процедуру.

Особливо влітку шкіра рук потребує найбільшого зволоження, оскільки страждає від лущення й сухості. Також потрібно пити достатню кількість води, уникаючи зневоднення організму, бо це одразу позначається на нігтях. Через брак вологи вони починають ламатися.