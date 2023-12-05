5 речей, які не можна зберігати під кухонною раковиною: заберіть їх звідти

Дрібна побутова техніка

Волога та електрична техніка погано поєднуються. Вона може спричинити корозію та пошкодити делікатні електричні з’єднання, а також створити небезпеку.

Найкраще зберігати дрібну побутову техніку у шафі. А якщо у вас немає місця в там, то полиці в гаражі, підвалі або коморі також підійдуть.

Корм для домашніх тварин

В умовах підвищеної вологості ласощі може зіпсуватися. Сухий корм покриється цвіллю, буде непридатним для вживання. Краще зберігати його в герметичних упаковках, на полиці в коморі.

Небезпечні або легкозаймисті предмети

Неприпустимо тримати під раковиною розчинники, поліролі, фарби та засоби для чищення, які можуть призвести до пожежі.

Необхідно прибрати з шафи промаслені ганчірки, схильні до займання. Це допоможе уникнути небезпечних наслідків.

Тому зберігайте їх у гаражі, підвалі, а саме в прохолодних і сухих умовах, де вони доступні лише для дорослих.

Паперові рушники та інші вироби

Багато хто вважає, що простір під кухонною раковиною може бути чудовим місцем для зберігання паперових рушників або серветок. Однак у разі протікання труб вони можуть бути частково або повністю пошкоджені водою.

Лампочки

Попри те, що вологість для лампочок не є не надто критичною, але через делікатність такі речі краще не тримати під раковиною.

Лампочки у таких місцях можна легко розбити. До того ж крихітні осколки під раковиною буде дуже складно зібрати.

Тримайте їх там, де ви навряд чи випадково їх розіб’єте.

Що можна зберігати під раковиною

Господиня під рукою завжди повинна мати такі речі: