5 речей, які не можна зберігати під кухонною раковиною: заберіть їх звідти

Простір для зберігання під вашою кухонною раковиною може бути неймовірно корисним для того, щоб тримати там все що завгодно. Але не всі предмети призначені для зберігання в цьому місці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well.
Волога та електрична техніка погано поєднуються. Вона може спричинити корозію та пошкодити делікатні електричні з’єднання, а також створити небезпеку.
Найкраще зберігати дрібну побутову техніку у шафі. А якщо у вас немає місця в там, то полиці в гаражі, підвалі або коморі також підійдуть.
В умовах підвищеної вологості ласощі може зіпсуватися. Сухий корм покриється цвіллю, буде непридатним для вживання. Краще зберігати його в герметичних упаковках, на полиці в коморі.
Неприпустимо тримати під раковиною розчинники, поліролі, фарби та засоби для чищення, які можуть призвести до пожежі.
Необхідно прибрати з шафи промаслені ганчірки, схильні до займання. Це допоможе уникнути небезпечних наслідків.
Тому зберігайте їх у гаражі, підвалі, а саме в прохолодних і сухих умовах, де вони доступні лише для дорослих.
Багато хто вважає, що простір під кухонною раковиною може бути чудовим місцем для зберігання паперових рушників або серветок. Однак у разі протікання труб вони можуть бути частково або повністю пошкоджені водою.
Попри те, що вологість для лампочок не є не надто критичною, але через делікатність такі речі краще не тримати під раковиною.
Лампочки у таких місцях можна легко розбити. До того ж крихітні осколки під раковиною буде дуже складно зібрати.
Тримайте їх там, де ви навряд чи випадково їх розіб’єте.
Господиня під рукою завжди повинна мати такі речі:
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