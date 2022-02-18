Кто имеет больше шансов повторно заболеть COVID-19: ответ вас удивит

После того, как человек выздоровел от коронавируса, то по крайней мере одна доза вакцины обеспечивает ему дополнительную защиту от повторного заражения.

Ученые выяснили, что непривитые против COVID-19 люди имеют в 5 раз больше шансов снова заболеть по сравнению с теми, кто сделал прививку. Это объясняется тем, что иммунитет, приобретенный из-за инфекции, недолговечен.

Как известно, многие думают, что они имеют антитела против COVID-19 и им не нужна вакцина.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям, доктора Брюса Фарбера из Манхасети (штат Нью-Йорк), такое убеждение является ложным.

Специалист рассказал, что людям нужно ежегодно вакцинироваться против COVID-19. Он отметил, что хоть уровень заболеваемости снижается, коронавирус все равно продолжит мутировать.

Почему нужно прививаться после перенесения болезни

Исследователи собрали данные о более чем 149 тысячах пациентов в Израиле. Все они излечились от COVID-19. Отмечается, что 83 000 из них были привиты уже после выздоровления.

Результаты показали, что 354 из них снова заразились COVID-19. Тем временем количество повторно инфицированных среди непривитых составила аж 2 168.

Поэтому примерный уровень повторного инфицирования коронавирусом среди привитых составляет 2 на 100 000 населения, а среди не вакцинированных - 10 на такое же количество людей.

По словам исследователей, эффективность была одинаковой независимо от того, получали ли пациенты 1 или 2 дозы. К тому же одной дозы достаточно для защиты от повторного заражения. Однако, лучше пройти полный курс прививок.