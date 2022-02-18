Кто имеет больше шансов повторно заболеть COVID-19: ответ вас удивит
После того, как человек выздоровел от коронавируса, то по крайней мере одна доза вакцины обеспечивает ему дополнительную защиту от повторного заражения.
Об этом сообщает New England Journal of Medicine.
Ученые выяснили, что непривитые против COVID-19 люди имеют в 5 раз больше шансов снова заболеть по сравнению с теми, кто сделал прививку. Это объясняется тем, что иммунитет, приобретенный из-за инфекции, недолговечен.
Как известно, многие думают, что они имеют антитела против COVID-19 и им не нужна вакцина.
По словам эксперта по инфекционным заболеваниям, доктора Брюса Фарбера из Манхасети (штат Нью-Йорк), такое убеждение является ложным.
Специалист рассказал, что людям нужно ежегодно вакцинироваться против COVID-19. Он отметил, что хоть уровень заболеваемости снижается, коронавирус все равно продолжит мутировать.
Почему нужно прививаться после перенесения болезни
Исследователи собрали данные о более чем 149 тысячах пациентов в Израиле. Все они излечились от COVID-19. Отмечается, что 83 000 из них были привиты уже после выздоровления.
Результаты показали, что 354 из них снова заразились COVID-19. Тем временем количество повторно инфицированных среди непривитых составила аж 2 168.
Поэтому примерный уровень повторного инфицирования коронавирусом среди привитых составляет 2 на 100 000 населения, а среди не вакцинированных - 10 на такое же количество людей.
По словам исследователей, эффективность была одинаковой независимо от того, получали ли пациенты 1 или 2 дозы. К тому же одной дозы достаточно для защиты от повторного заражения. Однако, лучше пройти полный курс прививок.
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