Хто має найбільше шансів повторно захворіти на COVID-19: відповідь вас здивує

Після того, як людина одужала від коронавірусу, то принаймні одна доза вакцини забезпечує їй додатковий захист від повторного зараження.

Вчені з'ясували, що нещеплені проти COVID-19 люди мають у 5 разів більше шансів знову захворіти у порівнянні з тими, хто зробив щеплення. Це пояснюється тим, що імунітет, набутий через інфекцію, недовговічний.

Як відомо, багато хто думає, що вони мають антитіла проти COVID-19 і їм не потрібна вакцина.

За словами експерта з інфекційних захворювань, доктора Брюса Фарбера з Манхасеті (штат Нью-Йорк), таке переконання є хибним.

Фахівець розповів, що людям потрібно щорічно вакцинуватися проти COVID-19. Він зазначив, що хоч рівень захворюваності знижується, коронавірус все одно продовжить мутувати.

Чому потрібно щепитися після перенесення хвороби

Дослідники зібрали дані про більш ніж 149 тисяч пацієнтів в Ізраїлі. Усі вони вилікувалися від COVID-19. Зазначається, що 83 000 з них були щеплені вже після одужання.

Результати показали, що 354 з них знову заразилися COVID-19. Тим часом кількість повторно інфікованих серед нещеплених становила аж 2 168.

Тому приблизний рівень повторного інфікування коронавірусом серед щеплених становить 2 на 100 000 населення, а серед невакцинованих - 10 на таку ж кількість людей.

За словами дослідників, ефективність була однаковою незалежно від того, чи пацієнти отримували 1, чи 2 дози. До того ж однієї дози достатньо для захисту від повторного зараження. Однак, краще пройти повний курс щеплень.