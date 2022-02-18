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Хто має найбільше шансів повторно захворіти на COVID-19: відповідь вас здивує

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П'ятниця 18 лютого 2022 21:48
Хто має найбільше шансів повторно захворіти на COVID-19: відповідь вас здивує Хто може знову захворіти на коронавірус (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після того, як людина одужала від коронавірусу, то принаймні одна доза вакцини забезпечує їй додатковий захист від повторного зараження.

Про це повідомляє New England Journal of Medicine.

Вчені з'ясували, що нещеплені проти COVID-19 люди мають у 5 разів більше шансів знову захворіти у порівнянні з тими, хто зробив щеплення. Це пояснюється тим, що імунітет, набутий через інфекцію, недовговічний.

Як відомо, багато хто думає, що вони мають антитіла проти COVID-19 і їм не потрібна вакцина.

За словами експерта з інфекційних захворювань, доктора Брюса Фарбера з Манхасеті (штат Нью-Йорк), таке переконання є хибним.

Фахівець розповів, що людям потрібно щорічно вакцинуватися проти COVID-19. Він зазначив, що хоч рівень захворюваності знижується, коронавірус все одно продовжить мутувати.

Чому потрібно щепитися після перенесення хвороби

Дослідники зібрали дані про більш ніж 149 тисяч пацієнтів в Ізраїлі. Усі вони вилікувалися від COVID-19. Зазначається, що 83 000 з них були щеплені вже після одужання.

Результати показали, що 354 з них знову заразилися COVID-19. Тим часом кількість повторно інфікованих серед нещеплених становила аж 2 168.

Тому приблизний рівень повторного інфікування коронавірусом серед щеплених становить 2 на 100 000 населення, а серед невакцинованих - 10 на таку ж кількість людей.

За словами дослідників, ефективність була однаковою незалежно від того, чи пацієнти отримували 1, чи 2 дози. До того ж однієї дози достатньо для захисту від повторного зараження. Однак, краще пройти повний курс щеплень.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповів, від чого залежатиме тяжкість захворювання COVID.

Також ми писали, чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19.

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Коронавірус
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