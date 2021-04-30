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5 проверенных временем рецептов пасок от знаменитой кулинарки Лилии Цвит

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 12:28
5 проверенных временем рецептов пасок от знаменитой кулинарки Лилии Цвит Лилия Цвит дала 5 рецептов вкусных пасок (скриншот из видео)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже скоро в Украине будут праздновать Пасху 2021. И многие даже в Страстную пятницу занимаются выпеканием пасок, тем более, что церковь не запрещает делать это.

Тем, кто еще не успел испечь паски - предлагаем 5 проверенных временем вкусных рецептов этого сакрального хлеба от известной кулинарки и блогера Лилии Цвит, чьи рецепты в YouTube набирают миллионы просмотров.

Рецепты куличей на любой вкус от Лилии Цвит

Классическая паска. Влажная и сдобная, украшенная косами из теста

Предлагаю свой проверенный рецепт кулича на 10 желтков, которую каждый год пеку в корзину для освящения. Я бы сказала, что это классическая паска. Она получается сдобная, влажная, душистая и румяная! Моя пасха сочетает в себе три разных вида жира, что дает просто восхитительное, нежное, воздушное тесто и особый вкус! А еще она украшена косами и изделиями из теста, как в древности. Попробуйте - это совсем не сложно, красиво и очень вкусно!


Паска, как панеттоне. Воздушная и ароматная. С натуральным ароматизатором и украшена сухофруктами

Панеттоне очень напоминает нашу украинскую паску, только более ароматное и влажное. Здесь особый способ приготовления теста - это заварная сдоба, благодаря которой тесто становится влажным и мягким. Здесь присутствует много натуральных ароматов, что придает насыщенный запах. Также интересен процесс брожения теста, что происходит постепенно в несколько этапов. Из-за этого тесто долго не черствеет.


Паска-краффин с маком. Современная и оригинальная паска с маковой начинкой

Интересные и оригинальные узоры извне и внутри, из которых аппетитно смотрится маковая начинка. И самое главное, что начинка в краффине чувствуется очень хорошо, потому что ее здесь действительно много. Я "влюбилась" в паску-краффин с первого раза, хотя разных пасочек уже попробовала немало.


Паска за ночь + глазурь на сгущенке. Влажная, вкусная и простая в приготовлении

Такой рецепт паски без замеса очень удобен для тех, у кого нет времени или кто не хочет, не любит долго возиться с дрожжевым тестом. Также эта паска за ночь является идеальным рецептом для начинающих и тех хозяек, которые пекут ее впервые.


Быстрая паска без дрожжей за 5 минут. Очень простой рецепт вкусной творожной пасхи, с которым может справиться даже ребенок

Быстрая паска без дрожжей? Да! Это возможно! Все смешали - и готово! Очень просто и вкусно! Такой рецепт подойдет для тех, кто не любит или не имеет времени возиться с дрожжевым тестом, но хочет порадовать родных домашней паской. Почему бы и нет? Как по мне, достойная альтернатива магазинной паске. Главный ингредиент здесь - любовь, а не дрожжи. А паска с любовью - это настоящий вкус Пасхи.

Ранее, к слову, знаменитый Евгений Клопотенко тоже представил рецепт потрясающей паски а-ля панеттоне.

Читайте также о том, какие продукты в пасхальной корзине самые опасные.

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