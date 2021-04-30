5 перевірених часом рецептів пасок від знаменитої кулінарки Лілії Цвіт

Уже скоро в Україні святкуватимуть Великдень 2021. І багато хто навіть у Страсну п'ятницю займається випіканням пасок, тим паче, що церква не забороняє робити це .

Тим, хто ще не встиг спекти паски - пропонуємо 5 перевірених часом смачних рецептів цього сакрального хліба від відомої кулінарки і блогерки Лілії Цвіт, чиї рецепти у YouTube набирають мільйони переглядів.

Рецепти пасок на будь-який смак від Лілії Цвіт

Класична паска. Волога та здобна, прикрашена косами з тіста

Пропоную свій перевірений рецепт паски на 10 жовтків, яку щороку печу в кошик для освячування. Я б сказала, що це класична паска. Вона виходить здобна, волога, запашна та рум'яна! Моя паска поєднує в собі три різні види жиру, що дає просто чудове, ніжне, повітряне тісто та особливий смак! А ще моя паска прикрашена косами та виробами з тіста, як в давнину. Спробуйте - це зовсім не складно, гарно та дуже смачно!



Паска, як панетоне. Повітряна та ароматна. З натуральним ароматизатором та прикрашена сухофруктами

Панетоне дуже нагадує нашу українську великодню паску, тільки більш ароматне і вологе. Тут особливий спосіб приготування тіста - це заварна здоба, завдяки якій тісто стає вологим та м'яким. Тут присутні багато натуральних ароматів, що надає насиченого запаху. Також цікавим є процес бродіння тіста, що відбувається поступово в декілька етапів. Через це тісто довго не черствіє.



Паска-краффін з маком. Сучасна та оригінальна паска з маковою начинкою

Цікаві та оригінальні візерунки ззовні і в середині, з яких апетитно виглядає макова начинка. І найголовніше, що начинка у краффіні відчувається дуже добре, бо її тут справді багато. Я "закохалась" в паску-краффін з першого разу, хоча різних пасочок вже випробувала чимало.



Паска за ніч + глазур на згущенці. Волога, смачна та проста у приготуванні

Такий рецепт паски без замісу дуже зручний для тих, хто не має часу чи не хоче, не любить довго возитись з дріжджовим тістом. Також ця паска за ніч є ідеальним рецептом паски для початківців і тих господинь, які печуть її вперше.



Швидка паска без дріжджів за 5 хвилин. Дуже простий рецепт смачної сирної паски, з яким може впоратися навіть дитина

Швидка паска без дріжджів? Так! Це можливо! Все змішали - і готово! Дуже просто та смачно! Такий рецепт паски підійде для тих, хто не любить чи не має часу возитися із дріжджовим тістом, але хоче потішити рідних домашньою паскою. Чому б і ні? Як на мене, достойна альтернатива магазинній пасці. Головний інгредієнт тут - любов, а не дріжджі А паска з любов'ю - це справжній смак Великодня.